Netanyahou snobe le ministre britannique : Tensions diplomatiques sur fond de menaces de la CPI

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a refusé de rencontrer le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy lors de sa visite en Israël vendredi, selon une information de la chaîne 13 israélienne. Cette décision serait motivée par la colère de Netanyahou face au revirement du gouvernement travailliste britannique concernant les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) visant le Premier ministre et le ministre de la Défense Yoav Gallant.

Selon des sources israéliennes, le Royaume-Uni a fait plusieurs tentatives pour organiser une rencontre entre Netanyahou et Lammy, mais s'est vu opposer un refus sous prétexte de conflits d'agenda du Premier ministre. Cette tension diplomatique survient dans un contexte délicat, alors que la visite de Lammy était principalement axée sur les menaces potentielles de l'Iran et du Hezbollah. Israël espérait obtenir le soutien britannique pour contrer toute éventuelle attaque. Ce geste de Netanyahou souligne les frictions croissantes entre Israël et ses alliés occidentaux, notamment sur les questions de justice internationale et de conduite de la guerre à Gaza. Il met également en lumière les défis diplomatiques auxquels Israël est confronté alors qu'il cherche à maintenir le soutien international face aux menaces régionales.