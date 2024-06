Nouveau record des exportations des industries israéliennes de défense, malgré la guerre

Le ministère israélien de la Défense a annoncé lundi que les exportations des industries israéliennes de défense ont rapporté plus de 13 milliards de dollars en 2023. C’est la troisième année consécutive que ce chiffre est en hausse, les entreprises israéliennes spécialisées dans la défense ayant signé des centaines de contrats dans le monde entier. "Le volume de ces exportations a même doublé en cinq ans", a fait savoir le ministère.

Ofer Zidon/Flash90

Un bond particulier a été enregistré dans les exportations de systèmes de défense aérienne, qui représentent 36% du volume des transactions en 2023, alors qu’ils ne comptaient que pour 19% en 2022. Israël a également exporté des systèmes radar, des systèmes de guerre électronique, des armes à feu et des systèmes de lancements de missiles qui représentent 11% des exportations. 9% des ventes sont dédiées aux avions et systèmes avioniques, 8% aux munitions et armements, 5% aux systèmes d’observation et véhicules militaires dont les blindés, 4% au renseignement, cyber, drones et systèmes de communication. Les satellites et l’espace comptent pour 2% des exportations et les plates-formes et systèmes navals 1%.

Les pays d’Asie et du Pacifique sont ceux qui ont acquis le plus d’équipements israéliens avec 48% du total des exportations, suivis de l’Europe avec 35%. Israël a en fait exporté du matériel de défense dans le monde entier puisque des transactions ont été enregistrées en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique ainsi que dans les pays signataires des accords d’Abraham (Émirats arabes unis, Bahreïn, Soudan, Maroc).

Ministère de la Défense israélien

"Même au cours d'une année où l'État d'Israël se bat sur sept fronts différents, les exportations de défense réussissent à battre des records", s'est réjouit le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. "Les industries de défense israéliennes sont indissociables de la puissance de défense israélienne", a quant à lui réagi le directeur du ministère, Eyal Zamir.