Opérations iraniennes en Israël : plus de 100 tentatives de recrutement signalées

Plus d'une centaine de citoyens israéliens ont récemment signalé des tentatives présumées de recrutement par les services de renseignement iraniens, révèle une enquête publiée aujourd'hui. Selon des responsables de la sécurité cités par Israel Hayom, cette situation nécessite de déjouer quotidiennement des dizaines de tentatives d'espionnage et d'opérations clandestines sur le territoire israélien. La majorité des signalements concerne des profils en ligne déjà connus des agences de sécurité israéliennes. Ces comptes avaient été précédemment identifiés par le Shin Bet (Service de sécurité intérieure) comme des profils fictifs utilisés par les services de renseignement iraniens pour tenter de recruter des citoyens israéliens.

Les Iraniens opèrent selon une méthode de "pulvérisation" d'approches en ligne, visant à établir de nombreux contacts tout en maintenant la communication avec toute personne qui répond. Cette stratégie a poussé les autorités à intensifier la sensibilisation du public face à ces tentatives de recrutement.

"La vigilance des citoyens est l'un des moyens de faire face à la menace et continue d'empêcher les intentions d'espionnage des Iraniens en Israël", ont déclaré les responsables de la sécurité. Les services de sécurité israéliens encouragent la population à signaler toute approche suspecte et maintiennent une surveillance active des réseaux sociaux pour identifier et contrer ces tentatives de recrutement.