Tensions diplomatiques entre Israël et la Norvège : Le ministre israélien refuse une visite officielle

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a révélé avoir rejeté plusieurs demandes de visite de son homologue norvégien, Espen Barth Eide. Cette décision a suscité une réaction diplomatique de la Norvège, qui a souligné son désir de maintenir le dialogue avec Israël.

Yonatan Sindel/Flash90

Une porte-parole du ministère norvégien des Affaires étrangères a déclaré comprendre que "le ministre Katz n'est pas prêt pour cette rencontre maintenant", tout en affirmant l'intention de la Norvège de poursuivre ses engagements avec d'autres interlocuteurs en Israël et à Gaza. Katz a justifié son refus par plusieurs positions de la Norvège, notamment sa reconnaissance d'un État palestinien, son refus de classer le Hamas comme organisation terroriste, et son soutien à la procédure contre Israël à La Haye. Cette situation met en lumière les tensions diplomatiques actuelles entre Israël et certains pays européens concernant le conflit israélo-palestinien, et souligne les défis de maintenir un dialogue ouvert dans un contexte géopolitique complexe.