Terrorisme : 338 attentats perpétrés depuis le 7 octobre, 28 Israéliens tués

Depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier, Israël fait face à une augmentation significative des actes terroristes sur son territoire. Les deux attaques survenues ces dernières 48 heures, dont l'une a coûté la vie à Yehonatan Deutsch, 23 ans, dans la vallée du Jourdain, s'inscrivent dans cette tendance alarmante. Selon les données officielles, 338 attaques terroristes majeures ont été perpétrées depuis le début du conflit jusqu'au début du mois d'août, soit une moyenne de 34 actes terroristes par mois. Ce chiffre représente une augmentation de 82% par rapport à 2022 et de 9% par rapport à 2023, qui était déjà une année record en termes de nombre d'attaques.

La répartition géographique de ces attaques est révélatrice : 89% ont eu lieu en Judée-Samarie, 3% à Jérusalem et 8% dans d'autres régions d'Israël. Quant à la nature de ces actes, 68% étaient des fusillades, 17% des attaques à l'arme blanche, 4% des attaques à la voiture-bélier, 8% des attaques à l'explosif et 3% d'autres types d'attaques. Face à cette menace, les forces de sécurité israéliennes ont intensifié leurs opérations. Environ 4 400 suspects ont été arrêtés en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain, dont plus de 1 850 identifiés comme membres du Hamas. Le mois d'octobre à lui seul a vu l'arrestation de 1 400 suspects.

Les services de sécurité ont également réussi à déjouer 1 047 actes terroristes majeurs depuis le début de la guerre, soit une moyenne de 105 attaques empêchées chaque mois. Ce chiffre représente une augmentation de 70% par rapport à la période précédant le conflit. Le bilan humain de cette vague de terrorisme est lourd : 28 Israéliens ont perdu la vie et 256 ont été blessés dans ces attaques depuis le 7 octobre.