Tsahal annonce le lancement d'une opération terrestre "ciblée" dans le sud du Liban

Dans la nuit de lundi à mardi, Tsahal a annoncé le début d'une "opération terrestre ciblée" contre des cibles du Hezbollah au sud du Liban. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, "Tsahal agit contre des objectifs et des infrastructures terroristes du Hezbollah dans plusieurs villages proches de la frontière, d'où émane une menace immédiate et concrète pour les localités israéliennes à la frontière nord". Cette opération intervient après presque un an de tirs incessants du Hezbollah vers les localités israéliennes. L'armée israélienne précise que "les forces terrestres sont accompagnées d'un effort de frappes de l'armée de l'air et des forces d'artillerie".

En réponse, le Hezbollah a tiré environ 23 roquettes vers différentes zones du nord d'Israël peu après minuit. L'organisation a déclaré avoir "visé des mouvements de soldats israéliens près des villes situées à la frontière libanaise".

Parallèlement, le porte-parole arabophone de Tsahal a publié un avertissement urgent aux habitants du quartier de Dahieh à Beyrouth, les appelant à évacuer à 500 mètres des bâtiments proches des installations du Hezbollah. Des frappes ont été signalées dans ce quartier peu après. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Israël a également frappé le camp de réfugiés palestiniens d'Aïn el-Hilweh, le plus grand du Liban.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré lors d'une rencontre avec des responsables locaux : "La prochaine étape de la guerre contre le Hezbollah commencera bientôt - elle constituera un facteur significatif dans le changement de la situation sécuritaire et nous permettra de compléter la partie importante des objectifs de guerre : le retour des résidents chez eux".

Le Pentagone a rapporté que Gallant et son homologue américain Lloyd Austin se sont mis d'accord sur "la nécessité de démanteler les infrastructures d'attaque contre Israël le long de la frontière pour s'assurer que le Hezbollah ne puisse pas mener des attaques de style 7 octobre contre les localités du nord". Selon des sources américaines citées par le New York Times, l'opération devrait être limitée et inclure des raids ciblés dans le sud du Liban, plutôt qu'une grande offensive terrestre.