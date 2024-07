63 députés israéliens s’opposent à la création "d'un État palestinien à l'ouest du Jourdain"

63 députés israéliens, sur les 120 que compte le Parlement, ont demandé, dans une lettre adressée jeudi à son président, Amir Ohana, d'organiser un débat et un vote sur l'opposition à la création d'un État palestinien. Le texte, à l’initiative des parlementaires Yuli Edelstein (Likoud), Simha Rothman (Sionisme religieux) et Limor Son Har Melekh (Otzma Yehudit), est signé par des membres de cinq partis politiques issus de la coalition et de trois appartenant à l’opposition.

i24NEWS

"La Knesset israélienne s'oppose catégoriquement à la création d'un État palestinien à l'ouest du Jourdain", peut-on lire dans le texte proposé. "La fondation d'un État palestinien au cœur de la Terre d'Israël constituera une menace existentielle pour l'État d'Israël et ses citoyens, perpétuera le conflit israélo-palestinien et déstabilisera la région. Ce ne sera qu'une courte question de temps avant que le Hamas ne prenne le contrôle de l'État palestinien et ne le transforme en une base de terrorisme islamiste radical, agissant en coordination avec l'axe dirigé par l'Iran, pour anéantir l'État d'Israël".

Yonatan Sindel/Flash90

"Promouvoir l'idée d'un État palestinien en cette période sera une récompense pour le terrorisme et ne fera qu'encourager le Hamas et ses partisans, qui y verront une victoire découlant du massacre du 7 octobre 2023, et un précurseur de la prise de contrôle du Moyen-Orient par l'islam djihadiste".

Oren Ben Hakoon/Flash90

Les auteurs ont accompagné leur texte d’une déclaration affirmant se tenir aux côtés de Benjamin Netanyahou "comme un mur impénétrable entièrement israélien, contre les tentatives dangereuses des États qui souhaitent donner un coup de pouce au terrorisme, sous la forme d'un État palestinien terroriste au cœur de la Terre d'Israël".