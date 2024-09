Gideon Saar rejoint le gouvernement de Benjamin Netanyahou

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président du parti de droite, le député Gideon Saar, ont fait une déclaration commune ce dimanche soir. Netanyahu a annoncé que "Gideon Saar a répondu favorablement à ma demande de rejoindre le gouvernement".

"Dès le début de la guerre, j'ai immédiatement cherché à former un gouvernement aussi large et stable que possible. J'ai donc grandement apprécié l'arrivée au gouvernement de Benny Gantz et Gideon Saar, et j'ai regretté leur départ. C'est pourquoi je suis reconnaissant que Gideon Saar ait accepté ma proposition de revenir au gouvernement", a déclaré Netanyahu en préambule.

Il a ajouté : "Nos désaccords passés ne sont un secret pour personne, mais depuis les événements d'octobre, nous avons tourné la page. Nous travaillerons main dans la main, et je compte sur lui pour m'épauler dans les instances cruciales pour la gestion de la guerre." De son côté, Gideon Saar, président du parti de droite national, a déclaré : "Je rejoins le gouvernement à ce stade sans accord de coalition, mais avec une vision du monde bien définie et un fort sens du patriotisme. Dans la situation actuelle, après mûre réflexion, j'ai conclu qu'il n'était plus pertinent de rester dans l'opposition, étant donné que la position de la majorité de ses membres sur la guerre diffère grandement de la mienne, voire s'y oppose. C'est un moment où je me dois d'essayer d'apporter ma contribution à la table des décisions."