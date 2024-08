Israël : Gallant accuse Ben Gvir de "mettre en danger la sécurité nationale"

Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a vivement critiqué vendredi le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, tout en apportant son soutien au chef du Shin Bet (Service de sécurité intérieure), Ronen Bar. Cette prise de position intervient après des informations selon lesquelles Ben-Gvir aurait demandé le limogeage de Bar.

Sur son compte X, Gallant a déclaré : "Face aux actes irresponsables du ministre Ben-Gvir qui mettent en danger la sécurité nationale d'Israël et créent une division interne au sein du peuple, le chef du Service de sécurité générale et ses hommes accomplissent leur devoir et mettent en garde contre les graves conséquences de ces actes."

Ben-Gvir a rapidement riposté : "Tu as promis de ramener le Liban à l'âge de pierre, pour l'instant c'est le nord que tu ramènes à l'âge de pierre. Au lieu de m'attaquer sur Twitter, commence à attaquer le Hezbollah au Liban."

Selon une source présente lors de la réunion du cabinet de sécurité jeudi soir, Ben-Gvir aurait quitté la séance après avoir exigé une modification du statu quo sur le Mont du Temple. Il aurait également demandé le renvoi de Ronen Bar, déclarant : "Il est responsable de l'échec du 7 octobre et se soumet au Hamas sur le Mont du Temple."

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu aurait répondu que "ce n'est pas le moment" et a demandé à Ben-Gvir de conclure ses propos, ce qui a conduit ce dernier à quitter la réunion en colère.

La semaine dernière, la chaîne publique Kan 11 a rapporté que les discussions pour établir un "forum de sécurité restreint" incluant Ben-Gvir ont été gelées. Cette décision fait suite aux tensions entre Ben-Gvir et Netanyahu, et aux attaques mutuelles après la visite de Ben-Gvir sur le Mont du Temple le même matin.