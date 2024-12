Israël : Gideon Sa'ar sur le point de réintégrer le Likoud

Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar s'apprête à retourner au Likoud, plusieurs années après avoir quitté le parti suite à un différend avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, selon une information diffusée dimanche par la chaîne N12. Ce développement, attendu dans les prochains jours, permettrait également aux trois autres députés de Nouvel Espoir de rejoindre le Likoud. Selon N12, Netanyahou et Sa'ar auraient convenu de raccourcir la période d'adaptation prévue lorsque Nouvel Espoir a rejoint le gouvernement. Dans le cadre de cet arrangement, Sa'ar obtiendrait deux places réservées sur la liste du Likoud : une entre la 20e et la 30e position, et une autre entre la 30e et la 40e.

Cette fusion renforcerait les efforts de Netanyahou pour faire adopter deux textes législatifs clés : le budget 2025 et un projet de loi controversé sur la conscription des Israéliens ultra-orthodoxes dans l'armée. Elle permettrait également de neutraliser les tentatives de Sa'ar de se démarquer de la coalition sur des questions telles que la réforme judiciaire.

Sa'ar avait commencé sa carrière politique au Likoud avant de devenir l'un de ses membres les plus éminents. Sa popularité croissante et d'autres différends l'avaient éloigné de Netanyahou, le poussant à quitter la politique en 2014. Il est revenu plus tard en promettant de ne plus collaborer politiquement avec Netanyahou, avant de rejoindre finalement la coalition en septembre suite à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, et d'être nommé ministre des Affaires étrangères en novembre.

Les sondages montrent que Nouvel Espoir n'atteindrait pas le seuil électoral nécessaire pour entrer à la Knesset si des élections avaient lieu maintenant. Une enquête récente de la chaîne publique Kan indique que la coalition au pouvoir de Netanyahou serait loin d'obtenir une majorité, tandis qu'un potentiel parti dirigé par l'ancien Premier ministre Naftali Bennett dépasserait le Likoud. Les prochaines élections sont prévues pour octobre 2026, mais pourraient avoir lieu plus tôt si la coalition s'effondre ou décide de convoquer des élections anticipées.