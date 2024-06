Le Shin Bet s'alarme d'un projet de loi limitant la détention administrative des citoyens israéliens

Un projet de loi proposé par le député Simcha Rothman du parti Sionisme Religieux suscite l'inquiétude du service de sécurité intérieure israélien, le Shin Bet. Selon le site d'information Walla, l'agence a exprimé de vives préoccupations quant aux conséquences potentielles de cette législation sur sa capacité à prévenir les actes terroristes.

Le texte, qui doit être examiné dimanche par les ministres, vise à restreindre considérablement l'utilisation de la détention administrative et des ordonnances de restriction à l'encontre des citoyens israéliens. Ces mesures ne seraient autorisées que pour les membres de certains groupes terroristes spécifiques, approuvés par la Commission de la Constitution, du Droit et de la Justice de la Knesset, présidée par Rothman lui-même. Dans une lettre adressée à plusieurs hauts responsables gouvernementaux, dont les secrétaires militaires du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre de la Défense Yoav Gallant, le directeur du Shin Bet, Ronen Bar, aurait averti que cette interdiction "entraînerait un préjudice immédiat, grave et sérieux pour la sécurité de l'État" dans les cas où des informations claires indiqueraient qu'un suspect pourrait commettre un attentat. La politique de détention administrative du ministère de la Défense, qui permet de détenir des suspects sans inculpation, est principalement utilisée contre des Palestiniens, mais aussi contre des Israéliens juifs extrémistes. Elle permet également d'imposer des restrictions de déplacement ou de communication. Israël justifie cette pratique comme un outil nécessaire pour maintenir hors des rues des terroristes dangereux et pour protéger des sources de renseignement sensibles. Les critiques, eux, dénoncent une violation des droits de la défense. Les détentions administratives doivent être renouvelées tous les six mois par un tribunal militaire, et les prisonniers palestiniens peuvent rester incarcérés pendant des années sous ce régime. Certains recourent à des grèves de la faim potentiellement mortelles pour attirer l'attention sur leur situation.

Des membres du gouvernement, comme le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, ont appelé Gallant à cesser d'utiliser cet outil contre les Israéliens juifs, tout en soutenant son maintien pour les Palestiniens et son extension aux Arabes israéliens.