Israël : Ben Gvir ordonne la saisie des haut-parleurs des mosquées bruyantes

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a adressé une directive à la direction de la police demandant l'entrée des forces de l'ordre dans les mosquées et la confiscation des haut-parleurs en cas de nuisances sonores excessives, selon une information exclusive révélée samedi soir sur la chaîne N12. "La loi permet la saisie des systèmes de sonorisation, c'est un outil de dissuasion efficace", indique le document envoyé aux hauts responsables. "Dès que cet outil est utilisé, cela aura un effet sur tout le secteur", explique le ministre, qui annonce également son intention de "présenter une proposition de loi privée pour augmenter le montant des amendes".

Les dirigeants des municipalités mixtes, informés du document, ont déclaré à la N12 qu'il s'agit d'une "nouvelle provocation de Ben Gvir" susceptible de conduire à une escalade et à des troubles. La situation est traitée avec une extrême prudence par crainte d'embrasement.

Le député Ahmad Tibi du parti Taal a accusé Ben Gvir de vouloir "allumer un feu et enflammer le terrain sur une base religieuse". Mansour Abbas, président du parti Raam, a appelé "les modérés du gouvernement et de l'État d'Israël" à "freiner Ben Gvir qui tente par tous les moyens d'attiser les flammes".

Le bureau du ministre a répondu que "Ben Gvir est fier de mener une politique visant à mettre fin aux bruits déraisonnables provenant des mosquées et d'autres sources". "Dans la plupart des pays occidentaux et même dans les pays arabes, le bruit est limité et il existe de nombreuses lois sur le sujet - seul Israël connaît l'anarchie", poursuit le communiqué. "La prière est un droit fondamental, mais elle ne peut pas se faire au détriment de la qualité de vie des résidents souffrant de bruits insupportables."