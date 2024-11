Nouveau programme annoncé par le ministère israélien de l'Education pour valoriser la culture druze

Le ministère de l'Éducation israélien a dévoilé ce dimanche un ambitieux programme pédagogique intitulé "La société druze - Histoire, patrimoine et culture". Cette initiative, qui cible les collégiens des classes de 5e à la 3e, vise à approfondir la compréhension de la communauté druze, minorité historique d'Israël.

Ce cursus innovant s'articule autour de trois axes majeurs : l'histoire de la communauté druze, ses traditions ancestrales et son apport culturel à la société israélienne. Les élèves auront également l'opportunité de rencontrer des membres de la communauté et de visiter des villes emblématiques comme Dalit al-Karmel, Yerka, Usafia et Faki'in.

"La richesse de notre mosaïque sociale constitue le socle de notre résilience nationale", a déclaré le ministre de l'Éducation Yoav Kish. "Les liens historiques qui nous unissent à nos frères druzes représentent un pilier fondamental de notre histoire commune. Ce programme répond à la nécessité de consolider ce partenariat unique et de faire découvrir aux jeunes Israéliens la richesse du patrimoine druze", a-t-il ajouté.

Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large de renforcer la cohésion sociale en Israël, particulièrement à travers l'éducation et la compréhension mutuelle entre les différentes communautés du pays. Elle intervient dans un contexte particulier, alors que la communauté druze, largement engagée dans les rangs de Tsahal, paie un lourd tribut depuis le début de la guerre.