L'équipe israélienne de gymnastique rythmique se qualifie pour la finale olympique

L'équipe féminine israélienne de gymnastique rythmique a assuré sa place dans la finale du concours général par groupes de demain, terminant sixième des qualifications aujourd'hui.

Le quintette, composé de Shani Bakanov et Adar Friedmann, 18 ans, Romi Paritzki, 20 ans, Ofir Shaham, 19 ans, et Diana Svertsov, 19 ans, a obtenu un score combiné de 67,150 points pour ses deux prestations : l'exercice aux cinq cerceaux et celui associant trois rubans et deux ballons. Malgré des déductions pour un cerceau échappé et un ruban emmêlé, leur performance leur a permis de se hisser parmi les huit finalistes.

Pour la finale de demain, les compteurs seront remis à zéro, offrant une chance égale aux équipes qualifiées. Romi Paritzki a exprimé l'enthousiasme du groupe au micro de la chaîne sportive israélienne Sports5 : "Nous sommes très excitées d'accéder à la finale. Nous sommes prêtes pour demain, nous arriverons renouvelées et concentrées, nous donnerons tout... demain, nous serons encore mieux préparées."

En plus de la finale par équipe, Israël sera également représenté dans la compétition individuelle. Daria Atamanov participera cet après-midi à la finale du concours général individuel de gymnastique rythmique.