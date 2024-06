Le rabbin Pinto à l’encontre les rabbins adeptes du mysticisme : "Êtes-vous vétérinaire ?"

"Est-ce que vous êtes vétérinaire ?" : Hier soir, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto s'est prononcé de manière péremptoire et claire contre les rabbins et les conseillers qui pratiquent le mysticisme et décident de l’avenir des gens grâce à des amulettes. Selon le rabbin Pinto, toute personne malade doit consulter un médecin et il ne revient pas aux rabbins de prendre de décisions relevant du domaine médical en s’appuyant sur le recours à des amulettes et sur leurs intuitions.

"Il y a ceux qui disent aux gens : ‘Ne vous mariez pas, car la chance n’est pas de votre côté’, Comment pouvez-vous savoir ce qui convient et ce qui ne convient pas aux autres ?", s'est demandé le rabbin Pinto. "Comment pouvez-vous savoir si les noms sont adaptés ou pas ? Vous êtes vétérinaire ? Parce que vous avez une intuition ? Vous examinez les reins et le cœur ?", a-t-il ajouté.

Selon lui : "Il y a beaucoup de gens candides parmi le peuple d'Israël, qui ont une foi digne d’un sage et qui sont naïfs, et leur candeur est aussi fragile, comme un œuf qui se brise si on appuie un peu sur le côté mais qui ne se cassera pas si on appuie dessus encore plus fort. De la même manière, la foi est quelque chose de sensible : d'un seul petit coup, on peut briser la foi d'une personne."

"Il faut faire attention lorsqu’on donne des conseils aux gens", a-t-il déclaré. "Êtes-vous médecin ou rabbin ? D’où savez-vous si telle personne doit se faire opérer ou pas ? Comment savez-vous si c'est bien ou pas ? Nous envoyons toujours les étudiants consulter un médecin."

"Vous pouvez donner une bénédiction, mais par quel pouvoir pouvez-vous dire à quelqu’un de ne pas se faire opérer ? Est-ce que vous assumez de risquer la vie de quelqu’un ? Pour qui vous prenez-vous ? Le Saint Baal Shem Tov ?"

Selon le rabbin, il n'existe plus aujourd'hui d’expert en écriture d'amulettes, si on en croit le témoignage de Baba Sali qui envoyait des gens chez le sage qui vivait à Beit She’an et qui prétendait être le dernier expert en amulettes de sa génération.