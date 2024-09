Israël : Le maire de Holon, Shai Kinan, accusé d'agression sexuelle

Le maire de Holon, Shai Kinan, a révélé aujourd'hui (vendredi) sur Facebook qu'il a été interrogé hier soir par la police dans le cadre d'une enquête pour attentat à la pudeur présumé. Selon la version de la plaignante publiée hier, les faits se seraient produits lors d'une réunion qu'il avait initiée avec elle.

Kinan a écrit dans son post qu'il "reçoit des milliers de messages de soutien" et a nié la plainte : "Je fais confiance au système judiciaire, qui saura dissiper rapidement le brouillard, mais je peux d'ores et déjà vous dire : rien de tout cela n'est arrivé !".

La plaignante a raconté que pendant la réunion, le maire lui a parlé de manière grossière et brutale, et que la conversation avait un caractère sexuel. À la fin de la réunion, il l'aurait accompagnée à sa voiture, l'aurait enlacée et embrassée dans le cou - contre sa volonté. Il y a environ un mois, elle s'est rendue au poste de police pour déposer plainte. Les enquêteurs sont en possession d'échanges de messages entre elle et le maire. Hier, comme mentionné, il a été convoqué pour interrogatoire. L'entourage de Kinan a déclaré que la plainte a été déposée pour des motifs politiques et qu'on essaie de lui "monter un dossier".