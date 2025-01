Agnes Keleti, l'une des plus grande athlètes juives de l'histoire, s'est éteinte à l'âge de 103 ans

Agnes Keleti, détentrice de 10 médailles olympiques et considérée comme l'une des plus grandes athlètes juives de l'histoire, lauréate du Prix Israël, s'est éteinte jeudi à l'âge de 103 ans. Agnes Keleti fut la gymnaste juive la plus médaillée aux Jeux Olympiques, avec 5 médailles d'or, 3 d'argent, 2 de bronze, remportées en deux Olympiades sous les couleurs de la Hongrie, en 1952 à Helsinki et en 1956 à Melbourne.

Elle a été championne olympique au sol (1952, 1956), à la poutre, aux barres asymétriques et par équipe (1956). Elle a également remporté le titre de championne du monde à Rome en 1954, où elle a aussi gagné des médailles d'argent et de bronze. En 1957, elle est a participé aux cinquièmes Maccabiades avant d'immigrer en Israël, où elle est devenue, entre autres, entraîneuse de l'équipe nationale féminine de gymnastique.

Wikimedia commons: FORTEPAN / Kovács Márton Ernő - CC BY-SA 3.0

En 1981, elle a été intronisée au Hall of fame (Temple de la renommée) du sport israélien. Une décennie plus tard, elle a été intronisée à celui du sport hongrois et en 2002 au Hall of fame international de la gymnastique. En 2017, elle a reçu le Prix Israël pour le sport et la culture physique. À l'âge de 96 ans, elle est retournée vivre en Hongrie, près de son fils.

Après sa carrière sportive, elle a immigré en Israël et y a développé son sport en tant qu'entraîneuse et professeure. Elle a été entraîneuse de l'équipe nationale d'Israël, a formé une génération d'entraîneurs de gymnastique et a conduit des gymnastes aux Jeux Olympiques.

En 2021, il a été décidé que le championnat israélien de gymnastique artistique féminine porterait désormais son nom. L'année dernière, une salle de conférences a été inaugurée à l'Institut Wingate en son honneur, en présence d'amis et de connaissances d'Agnes, de dirigeants du monde du sport et de l'ambassadeur de Hongrie en Israël, venus raconter et écouter ses actions et ses réalisations. La Fédération israélienne de gymnastique a salué la mémoire de "la légende de la gymnastique Agnes Keleti, la gymnaste juive la plus décorée de tous les temps".