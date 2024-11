Dispositif sécuritaire massif pour France-Israël au Stade de France

Un dispositif de sécurité sans précédent encadrera le match France-Israël ce jeudi au Stade de France. Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, annonce la mobilisation de 4.000 policiers et gendarmes pour cette rencontre considérée "à haut risque", une semaine après les incidents d'Amsterdam impliquant des supporters du Maccabi Tel-Aviv. Le dispositif, qualifié de "très inhabituel" pour un match international, s'étendra au-delà de l'enceinte sportive, couvrant les transports en commun et Paris. Fait notable, des forces de l'ordre seront déployées à l'intérieur même du stade. Le plan sécuritaire inclut également 1.600 agents de sécurité et la mobilisation du Raid pour protéger spécifiquement l'équipe israélienne.

La présence de supporters israéliens devrait être limitée, malgré les messages de bienvenue du ministre de l'Europe, Benjamin Haddad. Le Conseil national de sécurité israélien a expressément recommandé à ses ressortissants d'"éviter d'assister à des matches sportifs et des événements culturels impliquant des Israéliens", leur conseillant également de ne pas afficher de signes distinctifs.

La tribune officielle, en revanche, affichera complet avec la présence du président Emmanuel Macron, de ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy, ainsi que du Premier ministre Michel Barnier et de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Cette dernière a souligné que "le sport doit être protégé de la géopolitique" et que "dans ma région, les supporters sont accueillis et protégés".

Bien qu'aucune limitation de jauge n'ait été imposée, la Fédération française de football indique que seuls 20.000 billets environ ont été vendus, soit un quart de la capacité du Stade de France. Cette faible affluence intervient dans un contexte marqué par un appel au boycott relayé notamment par des députés LFI.