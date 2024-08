Jeux Olympiques de Paris 2024 : Le judoka israélien Peter Paltchik décroche le bronze

Peter Paltchik a offert à Israël sa première médaille des Jeux Olympiques de Paris 2024 en remportant le bronze dans la catégorie des moins de 100 kg en judo. Le judoka de 32 ans a triomphé du Suisse Daniel Eich lors du match pour la troisième place, marquant ainsi un moment historique pour la délégation israélienne.

"Je ne peux pas expliquer avec des mots ce que je traverse. La période que nous traversons dans le pays, la guerre, les blessures, les gens que nous ne reverrons plus - je voulais juste rendre tout le monde heureux", a-t-il déclaré. "Je me suis battu pour tout le monde, pour notre drapeau, nous avons travaillé si dur pour ce moment", a-t-il affirmé.

Cette médaille est la 14ème olympique de l'histoire d'Israël, et la journée s'annonce encore plus prometteuse avec Inbal Lanir qualifiée pour la finale féminine, assurant ainsi une 15ème médaille au pays. Le parcours de Paltchik vers le podium a été marqué par la persévérance et la détermination. Après avoir vaincu le Mongol Batkhuyagiin Gonchigsüren lors de son premier combat, il a enchaîné avec une victoire contre le Français Aurélien Diesse en huitièmes de finale. Sa seule défaite est survenue en quart de finale face au numéro un mondial, l'Azerbaïdjanais Zelym Kotsoiev. Loin de se décourager, Paltchik a rebondi en repêchage, battant le Néerlandais Michael Korrel pour se frayer un chemin vers le match pour la médaille de bronze. Sa victoire finale contre Eich couronne une performance remarquable et résiliente. Cette médaille de bronze n'est pas seulement un accomplissement personnel pour Paltchik, mais aussi une source de fierté nationale pour Israël. Elle souligne la force du judo israélien sur la scène internationale et ouvre la voie à d'autres succès potentiels pour la délégation du pays dans ces Jeux.

Avec Inbal Lanir qui s'apprête à concourir pour l'or ou l'argent dans l'heure qui suit, le judo israélien pourrait bien connaître l'une de ses meilleures journées olympiques de l'histoire.