Les Israéliens interdits des Championnats du monde de boulingrin

Les athlètes israéliens ont été exclus des Championnats du monde de boulingrin en salle prévus le mois prochain en Angleterre, une décision prise par le World Bowls Tour (WBT) suite à une campagne de groupes pro-palestiniens, a rapporté Reuters.

L'organisation justifie cette mesure par "une escalade significative des préoccupations politiques" lors de la participation d'athlètes israéliens à l'Open international d'Écosse en août dernier. "Le boulingrin a toujours été un sport qui unit les gens", affirme paradoxalement le WBT, ajoutant que cette décision vise à "assurer le bon déroulement des championnats".

Cette exclusion affecte Daniel Alomin en compétition individuelle, ainsi qu'Amnon Amar et Itai Rigbi en double. La Norfolk Palestine Solidarity Campaign a salué cette décision, fruit d'une action conjointe avec "Scottish Sports for Palestine" et "Show Israeli Genocide the Red Card".

La décision a suscité de vives réactions. Rupert Lowe, député du parti Reform dans la circonscription de Great Yarmouth qui accueille les championnats à Hopton-on-Sea, s'est dit "véritablement dégoûté" et s'est engagé à combattre cette mesure. Le Conseil des députés des Juifs britanniques a condamné "un acte manifeste de discrimination contre des participants israéliens, exclus uniquement sur la base de leur nationalité". World Bowls, la fédération internationale basée à Melbourne, a tenu à se distancier de cette polémique en soulignant que le WBT n'était pas affilié à son organisation. "World Bowls compte 60 pays membres à travers le monde, dont Israël, et tous nos membres restent les bienvenus et éligibles pour participer à tous les événements organisés par World Bowls", a précisé la fédération.