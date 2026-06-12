לא, זה לא הארי פוטר והתנ"ך: אלו הספרים הכי נמכרים בעולם | מיוחד לסופ"ש

אחד החלומות של הסופרות והסופרים הוא להיכנס לרשימת רבי המכר. כאשר מחברים את נתוני המכירות לאורך השנים, עבור ספרות בדיונית מגלים נתון מרתק - ומפתיע: הנשים שולטות בצמרת העולמית, כאשר הן מאיישות את מרבית החמישייה הפותחת ברשימה.

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בצמרת הרשימה ניצבים שני שמות מוכרים מאוד - שלא בטוח שידעתם שמכרו לאורך השנים כל כך הרבה עותקים - וניתן להגדירם מתחרים ישירים של התנ"ך מבחינת המספרים הללו. את המקום הראשון חולקים המחזאי והמשורר בן המאה ה-16 וויליאם שייקספיר ומלכת ספרי המתח אגאתה כריסטי - שמכרו כל אחד בין 2 ל-4 מיליארד עותקים.

התשובה לשאלה מי מהם נמצא במקום הראשון תלויה במקורות עליהם מסתמכים, שכן הנתונים של שניהם צמודים מאוד, אך לפי גורמים שנחשבים למהימנים - דוגמת ספר השיאים של גינס - הוא ניצב במקום הראשון, בהפרש קטנטן ממנה.

ישנן שתי סיבות לכך - הראשונה היא עצם כך שהוא נולד מאות שנים לפני כריסטי, כך שיצירותיו מודפסות ומופצות כבר למעלה מ-400 שנה. בנוסף, הן נכללות בתוכניות הלימודים בבתי ספר ובאוניברסיטאות ברחבי העולם - כך שמיליוני עותקים מודפסים ונרכשים מדי שנה.

למרות זאת, כריסטי מחזיקה בשיא גינס כסופרת הרומנים הנמכרת ביותר בכל הזמנים. בכל מקרה, הכל תלוי מה מודדים וכיצד, שכן במידה ומודדים מכירת ספרי עלילה ורומנים - היא המנצחת הבלתי מעורערת. בנוסף, קצב המכירות שלה מהיר יותר, כאשר היא הגיעה למיליארדי עותקים בתוך כמאה שנים מפרסום ספרה הראשון, כך שהיא מתחרה ישירה בהיקף ההפצה של התנ"ך.

למקום השלישי הגיעה הסופרת והתסריטאית האמריקנית ממוצא יהודי דניאל סטיל, שמכרה על פי ההערכות כ-800 עד 900 מיליון עותקים, נתון שהופך אותה לסופרת החיה המצליחה ביותר על פני כדור הארץ. בכל רגע נתון, היא עובדת על מספר ספרים במקביל, כך שקצב הכתיבה שלה גבוה מאוד.

עד כה, היא פרסמה כ-200 רומנים, שתורגמו ללמעלה מ-40 שפות. מרבית ספריה הפכו לרבי מכר - כך שעקפה את מרבית הסופרים הגברים בעידן המודרני. במצטבר, ספריה הופיעו ברשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס יותר מ-390 שבועות – נתון שנחשב לחסר תקדים ו-21 מספריה עובדו לטלוויזיה.

במקום הרביעי ניצבת ברברה קרטלנד, אשר מכרה על פי ההערכות כ-500 מיליון עד מיליארד עותקים של ספריה. במהלך חייה, היא כתבה מספר בלתי נתפס של 723 ספרי רומנטיקה, כאשר פרסמה כ-20 ספרים מדי שנה בממוצע. המומחיות שלה היתה ספרות רומנטית היסטורית, בעיקר מהתקופה הוויקטוריאנית והאדוארדיאנית, וספריה היו נטולי תיאורים מיניים.

קרטלנד עצמה קיבלה תואר אבירות מהמלכה אליזבת, והיתה ידועה כ"מלכת הרומנטיקה" אשר הופיע תמיד בשמלות ורודות, נוצות וכובעים תואמים. ספרים חדשים המשיכו להתפרסם גם לאחר מותה, זאת כחלק ממאגר כתבי יד שהותירה אחריה.

את החמישייה סוגרים הרולד רובינס וג'יי קיי רולינג - שמכרו על פי ההערכות כ-600 עד 750 מיליון עותקים כל אחד. זהות האדם שנמצא במקום החמישי תלויה באופן בו מתבצעת המדידה.

מצד אחד - רובינס, שהיה סופר הרפתקאות ומתח אמריקני ממוצא יהודי מהמאה הקודמת, מכר מאות מיליוני עותקים בעיקר במחצית השנייה של המאה ה-20. הכתיבה לא היה קלה עבורו ואת ספרו הראשון כתב במשך חמש שנים.

משיצא לאור הפך לרב מכר, לא מעט בעקבות פשיטה משטרתית על חנות שמכרה אותו. לטענת המשטרה אז, מדובר היה בפורנוגרפיה - ולכן הספר הוחרם. הוצאת הספרים תבעה את המשטרה ודרשה את שחרור העותקים והפסקת החרמתו - בית המשפט פסק לטובתה.

לעומתו, רולינג, יוצרת סדרת "הארי פוטר", מכרה למעלה מ-600 מיליון עותקים - עם קצב המכירות המהיר ביותר. כיום, היא נחשבת לאחת הנשים העשירות בבריטניה, ועל פי "פורבס" – היא האדם הראשון שהפך למיליארדר מכתיבת ספרים.

סדרת ספרי "הארי פוטר" תורגמה ל-79 וזכתה בפרסים רבים. סדרת הסרטים הייתה המצליחה ביותר בתולדות הקולנוע מבחינת הכנסות ממכירת כרטיסים, עד שהיקום הקולנועי של מארוול תפס את מקומה.