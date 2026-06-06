הזמר ישי לוי מאושפז בבית החולים במצב קשה

הזמר הוותיק ישי לוי מאושפז בבית החולים במצב קשה, כך הודיעה הערב (שבת) משפחתו. ההודעה הגיעה על רקע בקשות חוזרות ונשנות לבקש תגובה מהמשפחה על שמועה אודות מותו של הזמר, שהתבררה כלא נכונה.

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ממשפחתו של הזמר בן ה-63 נמסר: "ישי לוי אכן מאושפז במצב קשה. אנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה ולבקש להנמיך את חרושת השמועות". המשפחה לא פירטה את המצב הבריאותי שבגללו אושפז לוי.