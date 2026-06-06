הזמר ישי לוי מאושפז בבית החולים במצב קשה
משפחתו של הזמר הוותיק הודיעה על אשפוזו בעקבות בקשות חוזרות לתגובה אודות שמועות על מותו של הזמר, שהתבררו כלא נכונות: "מבקשים להנמיך את חרושת השמועות"
גילה צוקרון גולןכתבת רווחה
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הזמר הוותיק ישי לוי מאושפז בבית החולים במצב קשה, כך הודיעה הערב (שבת) משפחתו. ההודעה הגיעה על רקע בקשות חוזרות ונשנות לבקש תגובה מהמשפחה על שמועה אודות מותו של הזמר, שהתבררה כלא נכונה.
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ממשפחתו של הזמר בן ה-63 נמסר: "ישי לוי אכן מאושפז במצב קשה. אנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה ולבקש להנמיך את חרושת השמועות". המשפחה לא פירטה את המצב הבריאותי שבגללו אושפז לוי.
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