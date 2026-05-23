פרידה מאייקון: האדריכל ומהנדס העיר לשעבר ישראל גודוביץ נפטר בגיל 92

האדריכל הבולט ומהנדס העיר תל אביב לשעבר, ישראל גודוביץ, הלך לעולמו במהלך חג השבועות (שישי) בגיל 92. גודוביץ, שהיה מדמויות המפתח המשפיעות והססגוניות בעולם התכנון והאדריכלות בישראל, הותיר אחריו מורשת תרבותית ומבנית עשירה. בנו בישר על מותו בפוסט שפרסם ברשת החברתית פייסבוק, בו ציין כי הלווייתו תתקיים ביום ראשון אחר הצהריים.

גודוביץ נולד בחיפה בשנת 1934 ונקרא על שמו של "החפץ חיים", סבא-רבא של אימו ומגדולי הרבנים בדור לפני השואה. לאחר שלמד בטכניון והמשיך ללימודי תואר שני באוניברסיטת טוקיו, זכה לפריצה מקצועית בינלאומית בזכות תכנון בית ספר שדה בחצבה. לאורך השנים תכנן פרויקטים בולטים רבים שהפכו לאייקונים, בהם אנדרטת אוגדת הפלדה, עיצוב הפנים של מועדון "הקולוסיאום" בכיכר אתרים, "מגדלי אביב" בדרך בגין, ומבני ציבור ותרבות בארץ ובעולם. לצד עבודתו בשטח, שימש כממונה על התכנון הכפרי במשרד השיכון, חיבר ספרים מקצועיים ונבחר לעמוד בראש הוועד המנהל של ארכיון אדריכלות ישראל.

תחנה מרכזית ומשפיעה במיוחד בקריירה שלו נרשמה במסגרת קמפיין הבחירות של רון חולדאי לראשות עיריית תל אביב בשנת 1998, אז טבע גודוביץ לראשונה את המושג "העיר ההיסטורית של תל אביב" ותחם את גבולותיה המוכרים. בעקבות הניצחון בבחירות, מונה בינואר 1999 לתפקיד מהנדס העיר, תפקיד שבו כיהן כסגנון ייחודי וכריזמטי במשך כהונה קצרה וסוערת בת כשנה.

גודוביץ, שהיה נשוי לאדריכלית ושותפתו לעבודה אראלה ז"ל עד לפטירתה ב-2022, לא היסס לאורך השנים לשלב בין עשייה מקצועית לפעילות ציבורית ואף תרבותית רחבה - החל מהתמודדות למועצת העיר בראש רשימת "מדינת תל אביב" ועד להשתתפות זכורה וקצרה בעונת ה-VIP של תוכנית הריאליטי "האח הגדול".