כוכב "פארק היורה", סם ניל, הלך לעולמו בגיל 78

השחקן הניו-זילנדי סם ניל, המוכר בעיקר בזכות תפקידו האיקוני כד"ר אלן גרנט בסדרת סרטי "פארק היורה", הלך לעולמו בגיל 78 לאחר מאבק במחלת הסרטן.

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בהודעת המשפחה נכתב: "בעצב עמוק משפחתו של סם ניל משתפת את הבשורה על פטירתו ביום שני, 13 ביולי, בסידני, אוסטרליה. סם היה מוקף בבני משפחתו והלך לעולמו בכבוד שאפיין את כל חייו".

"האובדן היה פתאומי ובלתי צפוי, אך אנו מתנחמים בכך שסם נותר נקי מסרטן. המשפחה מבקשת להביע את תודתה העמוקה לצוות בית החולים הפרטי סנט וינסנט על הטיפול המסור שהעניק לו. פרטים נוספים יימסרו בהמשך, אך לעת עתה אנו מבקשים, בשם המשפחה, לכבד את פרטיותם בזמן שהם מתמודדים עם האובדן הבלתי נתפס הזה", נמסר עוד.

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כאמור, הוא נולד בעיירה אומג' שבצפון אירלנד בשנת 1947 וחזר עם משפחתו לניו זילנד בשנת 1954. במהלך לימודי אנגלית באוניברסיטת קנטרברי חשף את יכולות המשחק שלו, ולאחר סיום לימודיו עבר לגור בוולינגטון ולמד באוניברסיטת ויקטוריה. בהמשך, סיים בהצלחה תואר בלימודי השפה האנגלית.

את קריירת המשחק החל בחברת ההפקה הלאומית של ניו זילנד, כאשר שיחק בסרט מקומי בשם "כלבים ישנים". עוד שיחק בקלאסיקה האוסטרלית "הקריירה המבריקה שלי", לצד מספר סרטים נוספים. בהמשך אף התעניינו בו לתפקיד ג'יימס בונד, אך הפסיד אותו לטימותי דלטון.

ב-1993 שיחק את דמותו של ד"ר אלן גרנט בסרט "פארק היורה", שנחשב לאחד משוברי הקופות הגדולים ביותר בתולדות הקולנוע. לאורך השנים, זכה בשלוש מועמדויות לפרס גלובוס הזהב ולשני פרסי אמי.