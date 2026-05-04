איגוד השידור האירופי פרסם היום (שני) תמונות מהחזרה הראשונה של נועם בתן והמשלחת הישראלית לאירוויזיון 2026 שהתקיימה אתמול על הבמה בווינה.

אתמול חשפה לראשונה המשלחת הישראלית לאירוויזיון פרטים על ההעמדה של השיר, במרכזה ניצב אביזר ענק דמוי יהלום משובץ מראות, שיוצר אפקט ויזואלי של שכפול הדמויות של מישל, ומעניק תחושה המזכירה את האסתטיקה של הקליפ הרשמי המלווה את השיר עם אינסוף "מישליות".

כמו כן נחשף כי נועם בתן ילבש על הבמה ז'קט ומכנסי עור בצבע שחור, כאשר מתחת לז'קט ישנה חולצת משי יוקרתית. לדברי סטייליסט המשלחת, בחירת הבדים נועדה להעצים את השתקפות הקריסטלים והמראות שמקיפים את נועם על הבמה. הרקדניות של נועם יהיו לבושות בשמלות עור בצבעי ארגמן וקרם.

לפי דוברות המשלחת הישראלית, החזרה הראשונה על במת האירוויזיון הותירה רושם חיובי על הנוכחים באולם, שהגיבו התלהבות לאור היכולות הווקליות של בתן. החזרה השנייה של המשלחת הישראלית תיערך ביום רביעי הקרוב.