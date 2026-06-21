יעקב אגם, האמן וחתן פרס ישראל, הלך לעולמו בגיל 98

עולם האמנות בישראל ובעולם נפרד היום (ראשון) מאחד מיוצריו פורצי הדרך, האמן יעקב אגם, מגדולי האמנים הישראלים מאבות האמנות הקינטית בעולם. אגם, בן 98 במותו, היה חתן פרס ישראל וממייסדי מוזיאון אגם ראשון לציון.

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ארונו יוצב מחר ברחבת מוזיאון אגם בראשון לציון בין השעות 14:00 עד 16:00, וטקס אשכבה לזכרו ייערך במקום. הוא יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי ברחובות בשעה 17:00.

השבעה תתקיים השבוע במוזיאון אגם, רחוב מיש"ר 1 ראשון לציון, בימים שלישי רביעי חמישי ושישי בין השעות 10:00 ל 13:00 בשלישי ורביעי גם בין השעות 16:00 עד 20:00.

במוזיאון ספדו לו: "מרכינים ראש עם לכתו של האמן, שהקדיש את חייו ליצירה חדשנית ששינתה את פני האמנות המודרנית והשפיעה על דורות של אמנים ברחבי העולם".

אגם נולד בראשון לציון, למד באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל בירושלים ולאחר מכן בציריך שוויץ, ובתחילת שנות ה-50 של המאה ה-20 השתקע בפריז. אגם היה מהאמנים הישראלים הראשונים שזכו להכרה בינלאומית רחבת היקף, כאשר במשך למעלה משבעה עשורים הוא פיתח שפה אמנותית ייחודית, המבוססת על תנועה, אור, צבע והשתנות מתמדת, ובכך חולל מהפכה בתפיסת היחסים שבין היצירה לבין הצופה.

עבורו, האמנות לא הייתה אובייקט קבוע, אלא חוויה מתחדשת, המשתנה עם כל תנועה וכל נקודת מבט. יצירותיו של אגם הוצגו במוזיאונים המובילים בעולם כגון מוזיאון גוגנהיים בניו יורק ומרכז פומפידו בפריז והוצבו במרחב הציבורי בערים רבות בכל רחבי העולם בין עבודותיו הידועות ביותר נמנות מזרקת "אש ומים" בכיכר דיזנגוף בתל אביב, "אלף השערים" במשכן נשיאי ישראל בירושלים, המזרקה הקינטית בלה דפאנס בפריז והחנוכייה הגדולה בעולם בשדרה החמישית בניו יורק.

מוזיאון אגם, שנפתח בשנת 2017, הוקם כיוזמה משותפת של עיריית ראשון לציון והאמן יעקב אגם, בעיר הולדתו, מתוך חזון ליצור מרכז בינלאומי שינציח את יצירתו וחזונו החינוכי, יעמיק את המחקר עליה ויחשוף את תפיסתו האמנותית לקהלים בארץ ובעולם.

ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסטליך, ספד: "אנו אבלים היום על לכתו של יעקב אגם ז"ל - בן העיר, חתן פרס ישראל, ואחד האומנים הגדולים, המשפיעים ופורצי הדרך של מדינת ישראל והעולם.לאורך שנות עבודתו, אגם ז"ל מתח את גבולות האמנות הפלסטית כפי שהיתה מוכרת, חידש את שפת האמנות הקינטית ויצר שפה אמנותית ייחודית ששילבה תנועה, שינוי ונקודת מבט מתחלפת של הצופה. למדנו ממנו שהמציאות אינה קבועה אלא משתנה בהתאם לאופן שבו אנו בוחרים להתבונן בה".

"היום, אותה תנועה שכל כך אפיינה את חייו ואת עבודתו, נעצרת וראשון לציון מרכינה ראש בפני אומן דגול שצמח ויצר בה והיה לאמן בינלאומי שעבודותיו מוצגות בכל רחבי העולם. אומן שאף זכה בפרס ישראל בגיל 97 על חדשנותו ותרומתו ארוכת השנים לאומנות. אני גאה בכך שיעקב אגם ז"ל היה תושב העיר וגאה לא פחות בכך שהקמנו איתו את מוזיאון אגם שהראה לו עוד בחייו כמה אהבנו והערכנו אותו. מוזיאון אגם ימשיך להיות פנינה עירונית שתנציח את פועלו וחזונו ותאפשר לדורות הבאים ללמוד, לחוות ולהוקיר את אחד הגדולים שצמחו פה. אני שולח תנחומים למשפחתו היקרה, לחבריו ולכל אוהבי האמנות בארץ ובעולם", הוסיף.

רות מקבי, מנהלת ואוצרת ראשית, מוזיאון אגם: "יעקב אגם היה מן האמנים הנדירים שהצליחו לשנות את האופן שבו אנחנו תופסים אמנות. הוא לא רק יצר יצירות, הוא יצר דרך חדשה להתבונן בעולם. עבורו, התנועה, הזמן וההשתנות היו לב היצירה, והצופה היה שותף פעיל בהשלמתה. מוזיאון אגם הוא התגשמות חזונו. הוא נולד מתוך שותפות יוצאת דופן בין יעקב אגם לבין עיריית ראשון לציון, עיר הולדתו, מתוך אמונה שיצירתו ראויה לבית קבע בינלאומי שימשיך להאיר את מורשתו לדורות הבאים".

"בכל יום מחדש אנו רואים כיצד חזונו ממשיך לעורר השראה בקרב ילדים, חוקרים, אמנים ומבקרים מהארץ ומהעולם.אנו רואים שליחות בהמשך שימור יצירתו, במחקר, בחינוך ובהנגשת מורשתו, כדי שרוח החדשנות, הסקרנות והאופטימיות שאפיינה אותו תמשיך לפעום גם בעתיד", סיכם.