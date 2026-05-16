דרמה מאחורי הקלעים של חזרת השופטים המכריעה לקראת משדר הגמר: הזמרת פליסיה בת ה-24 התעלפה אמש (שישי) מיד לאחר שירדה מהבמה. פליסיה הייתה אמורה להגיע למפגש המתוכנן עם העיתונות השוודית בתום החזרה החשובה, אך במקום זאת פגשו הכתבים את צוותה הרפואי והניהולי, אשר עדכן כי הזמרת חשה ברע, סבלה מסחרחורת עוד בתוך מתחם הגרינרום, ואיבדה את הכרתה ברגע שהגיעה לחדר ההלבשה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ראש המשלחת השוודית, לוטה פורבק, הסבירה את הרקע הרפואי לאירוע והרגיעה את המעריצים: "זה נגרם מחוסר בנוזלים, חום כבד ובגדים הדוקים מדי. הרופאים טיפלו בה והיא קיבלה נוזלים. פשוט חלה אצלה ירידה בלחץ הדם, אבל עכשיו הכל בסדר". פורבק הדגישה כי האירוע המבהיל אינו קשור לבעיות בקול שעימן התמודדה פליסיה מוקדם יותר השבוע, וציינה כי היא לא נפגעה במהלך הנפילה מאחר ששהתה בתנוחת כריעה באותו הרגע, ועל כן צפויה להופיע כרגיל במשדר הגמר.

https://x.com/i/web/status/2045152397945704857 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

לצד המצב הבריאותי, האירוע מתרחש בצל מתיחות פוליטית סביב נציגת שוודיה, שזכתה בקדם הלאומי "מלודיפסטיבלן" עם השיר "My System". איגוד השידור האירופי (EBU) אישר כי יצר קשר עם רשת השידור השוודית SVT ועם אריקסון, בעקבות התבטאות חריגה שלה מחודש מרץ שבה אמרה כי היא נוסעת לתחרות בווינה ברגשות מעורבים: "אני לא חושבת שזה ראוי שישראל תשתתף", הצהירה אז והוסיפה אמירה שעוררה סערה וביקורת רבה: "אני נוסעת, ואז אצטרך לוודא שהם לא ינצחו".

https://x.com/i/web/status/2031085122837971239 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

ה-EBU הבהיר לזמרת את חוקי התחרות האוסרים על נקיטת עמדה פוליטית או הפיכת האירוע לכלי לחץ ופגיעה בניטרליות שלו, בעוד שברשת SVT הדגישו כי לאמנים שוודיים יש זכות להביע את דעתם, אך הנושא הובהר ומטופל בתוך הצוות של האמנית.