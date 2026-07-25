דור חדש של קומיקאים צומח ברשתות - ומשנה את פני הסטנדאפ הישראלי

עולם הסטנדאפ הישראלי עובר מהפכה שמטלטלת את הענף. דור חדש של קומיקאים צומח ברשתות וקופץ משם לבמות הגדולות. כבר לא סטנדאפיסטים שחולמים בגדול ומתחילים במועדונים זניחים, בצוותי בידור, מנסים חומרים בקאמל קומדי קלאב - הם מוציאים חומרים לרשתות והופכים כמעט בלילה אחד לכוכבים. לירון אופיר התגלה ככה מהטיקטוק והיום ממלא אולמות - ולא רק הוא.

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מדי ערב הכוכבים שהכי מצחיקים אותנו בסרטונים ברשת עולים על הבמות הגדולות בישראל, בלי שעברו את הדרך המסורתית שעברו הקומיקאים הכי גדולים בארץ. "התחלתי בתור כוכב רשת, היום אני קומיקאי", סיפר לירון אופיר שפרץ עם הסרטון המפורסם "אם אני אשמע" ומשם הדרך למופעים הייתה קצרה.

נגה ד'אנג'לי, סטנדאפיסטית ושחקנית, סיפרה: "אי אפשר למלא אולמות בלי נוכחות ברשתות. בסוף הכול מגיע דרך הקהל שצופה בך ואוהב ואותך". אפילו נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, צפה בסרטון שהקדישה לו ד'אנג'לי. "אז הבנתי פתאום שבאמת השמיים הם הגבול", סיפרה.

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נוגה עמדה על ההבדלים בין הרשתות להופעות חיות: "אם סרטון לא עובד, אני אתבאס, אבל אם הופעה לא עובדת זה כבר משהו אחר... זה כמו שאת תשבי בבית עכשיו ותהיי בטינדר ותגידי "אה הוא לא אוהב אותי" או "הוא כן הוא אוהב אותי" או תשבי בפגישה עם מישהו שכבר התחייבת אליו והתלבשת והתאפרת והתארגנת, ואז הוא מגיע ואומר לך: לא אהבתי והולך. הדחייה היא על מלא".

הסטנדאפיסטית והקומיקאית הדר לוי סיכמה: "אני חושבת שהרשת הרבה יותר מגבירה אהבה, כאילו היא נותנת לך כל הזמן בוסט, ואני לא בטוחה שהבמה עושה את זה. הבמה מחשלת אותך. סבא שלי תמיד אמר שהחוכמה היא לא להיות מצחיק, החוכמה היא להיות מצחיק ביום חמישי בערב בשעה תשע".