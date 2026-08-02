הדרך בין יפו לאיסטנבול: מסלול חייו של סולן להקת אורפנד לנד הישראלית

הדרך בין יפו לאיסטנבול: אורפנד לנד היא אחת הלהקות הישראליות המצליחות ביותר בעולם, חלוצת ז'אנר האוריינטל מטאל, שיש לה מעריצים רבים במדינות ערב. את הלהקה הקים קובי פרחי לפני 35 שנה, כאשר רחובות יפו הציוריים בהם גדל - הפכו לחלק אינטגרלי ממסלול חייו ומה-DNA של הלהקה. בהמשך, המסע שעבר הפך לספר.

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כאמור, ביפו הוא ינק את החיבור לשלוש הדתות ואת הכמיהה לדו קיום ואחווה וגם את הספקנות - האם יהודים ערבים ונוצרים יכולים לחיות בשלום ובשלווה?

בהדרגה, הלהקה הפכה לתופעה יוצאת דופן, כאשר מוסלמים מכל העולם הפכו למעריצים נלהבים, ברמה כזו שהם בחרו לקעקע את לוגו הלהקה על גופם.

"היו אפילו כמה מעריצים, שבאקט קיצוני, נישקו את דגל ישראל בחדר ההלבשה שלנו בלי שהמצלמה דולקת", סיפר, "הופענו עשרות פעמים באיסטנבול והגעתי למצב שלא יכולתי ללכת ברחובות כי עצרו אותי כמו סלב. אבל, היום אני לא יכול להגיע בכלל למדינה".

גם אם זה נראה רחוק או מורכב כרגע, פרחי עדיין חולם על הרגע בו יחדש את הדיאלוג הפורה שלו עם המעריצים המוסלמים.