בלי פילטרים: הסטנדאפיסט שהפך ללהיט החם של הימין ברשתות מדבר

בלב פלורנטין התל-אביבית, בין בתי קפה מעוצבים לנרטיב שמאלני מהודק, צומח סהר חי - הסיוט של התעשייה והתקווה של הימין. חי, קומיקאי וסטנדאפיסט בעל חזות של סשה ברון כהן מקומי, החליט "לצאת מהארון" הפוליטי ולהגיש סאטירה שאינה מתנצלת, כזו שבועטת ישר בבטן הרכה של קבינט קפלן ולוסי אהריש.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הסרטונים שלו, שזוכים למאות אלפי צפיות, הפכו אותו ל"דג מחוץ למים" בביצה המקומית. מהמערכון על הניו יורק טיימס ועד ללעג על ועדות החקירה, חי ממלא ואקום תרבותי שהיה צמא להומור ימני, נוקב ולא פוליטיקלי-קורקט. הוא לא חושש לגעת במקומות אפלים, גם אם המחיר המקצועי הוא חסימה מהמיינסטרים של "ארץ נהדרת".

המחיר האישי לא מאחר לבוא. קולגות וחברים קרובים סימנו אותו כ"פשיסט" ו"זונה של הימין", והשתקה הפכה לכלי נשק נגדו. עבור חי, זוהי הוכחה לחוסר הליברליות של התעשייה שמתיימרת להיות כזו. "השמאל מרגיש בעלות על האמנות", הוא קובע, "אבל הקהל בשטח חושב אחרת לגמרי".

למרות החרמות והתגובות הקשות ברשת, סהר חי מסרב להתיישר. בהשראת בוראט, הוא ממשיך להשתמש בקומדיה כדי להאיר את האמת שלו, גם כשהיא כואבת למפורסמים שכותבים לו "אתה מסריח". בקרב על התודעה הישראלית, הוא מוכיח שהצחוק הוא אולי הכלי הפוליטי החזק ביותר שנשאר - במיוחד כשהוא מגיע מימין.