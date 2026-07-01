לקראת ציון יום ה-1,000 לטבח 7 באוקטובר: תנועת "קומו" ומשפחות 7 באוקטובר הודיעו הבוקר (רביעי) על יציאתה לדרך של הפקת טקס הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל", זו השנה השלישית. הטקס ייערך ביום רביעי 7.10 בשעות הערב, בהשתתפות מאות משפחות שכולות, ניצולי שבי, נציגי הקהילות שנפגעו, מיטב אמני ישראל והציבור הרחב.

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כאמור, טקס הזיכרון הלאומי, שצמח מיוזמת המשפחות וזכה לתמיכה והירתמות ציבורית חסרת תקדים, הפך בשנתיים האחרונות למוקד המרכזי לציון יום הטבח, ולאירוע בעל חשיבות הסברתית בין -לאומית. החל מהשנה השנייה, טקס הזיכרון הלאומי הוא אירוע הזיכרון המרכזי היחיד ברמה הלאומית.

תנועת קומו פנו לציבור בבקשה להשתתף גם השנה במימון האירוע באמצעות גיוס ההמונים, כדי לאפשר את קיום הטקס פעם נוספת בפארק הירקון (גני יהושע). לראשונה, במתכונת "פארק פתוח", ללא טריבונות וכיסאות מסומנים, במטרה לאפשר לרבבות רבות של ישראלים לקחת חלק באירוע הזיכרון הגדול ביותר בתולדות המדינה.

הטקס זכה למיליוני צופים ועורר הדים ברחבי העולם, שודר בעשרות רשתות זרות ובערוצי הטלוויזיה, הרדיו ואתרי התוכן בישראל, ויצר מסורת של מאות הקרנות קהילתיות מרובות משתתפים, מניו יורק ועד לונדון, ומדן ועד אילת.

המארגנים מדגישים כי בדומה לטקסים הקודמים, הם מחויבים לקיום טקס כלל-ישראלי ומאחד, המייצג את כל גווני החברה הישראלית ואת כל האוכלוסיות שנפגעו באסון.

הטקס ישודר גם השנה בשידור חי (LIVE) בכלל גופי התקשורת בישראל - טלוויזיה, רדיו ואתרי תוכן, ברשתות זרות בחו"ל ובשירותי סטרימינג להקרנות קהילתיות בישראל ובעולם.

יונתן שמריז, אחיו של אלון שמריז ז"ל וממייסדי הטקס: "טקס הזיכרון הלאומי לזכר ה-7,10, הטקס של העם, ייערך זאת השנה השלישית וכבר הופך למסורת שתימשך גם בשנים הבאות. השנה אנחנו מתכננים שהטקס יהיה אירוע הזיכרון הגדול בתולדות המדינה. עם פארק פתוח, בלי טריבונות וכיסאות מסומנים, עם מיטב אמני ישראל ורבבות מעם ישראל בקהל, יחד עם הקהילות, המשפחות שנפגעו ושורדי השבי. אני קורא לכל עם ישראל להירתם ולתמוך במימון ההמונים של הטקס גם השנה. רק כך נוכל להרים אירוע מכונן והיסטורי, שיאחד את העם בכאב ובתקווה ויזכיר מה עברנו למיליוני אנשים בכל העולם".

עמרי שפרוני, ממייסדי הטקס: "אנחנו המשפחות לא יכולים לשכוח ולא יכולים לטשטש. לקחנו אחריות לספר מה שקרה באמת על במה לאומית ובצורה הכי מכבדת ומאחדת שאפשר. יש לנו אחריות לדאוג שכל בית בישראל ירגיש חלק כי כולנו חלק מהכאב וכולנו חלק מהתקווה. זה הטקס היחיד שיש ברמה לאומית וכולו ממומן ע"י הציבור. אני קורא לכולם להצטרף, לתמוך ולתרום. אין לנו מישהו אחר. זה עלינו".

אשירה גרינברג, אלמנתו של גיבור ישראל סא"ל תומר גרינברג ז"ל, ומנחת טקס הזיכרון הלאומי בשנה שעברה: "הרעיון שעומד מאחורי הטקס הוא לאחד את הציבור הישראלי סביב זיכרון משותף ולייצג את כל הקהילות שנפגעו באופן הכי אותנטי שיש: הישובים והקיבוצים, החטופים ושורדי השבי, אנשי המסיבות וכוחות הביטחון שחירפו את נפשם למען הגנת המולדת. הטקס מועבר בצורה הכי מרגשת וכואבת שיש, אך נותן גם מקום לתיקון ותקווה. כמי שהנחתה את הטקס בשנה שעברה, זכורים לי בעיקר המבטים של משפחות החטופים בקהל, והמחשבה שעלתה לי באותם רגעים, שתומר שלי אולי לא יחזור, אבל להם עדיין יש סיכוי. קשה לי לתאר עד כמה אתרגש לראות את המשפחות השנה, כשהפעם יקיריהן ששרדו את השבי יישבו לצדן בקהל".

חביבה איציקזון-מן, אחותה השכולה של הפרמדיקית עמית מן ז"ל שנרצחה ב-7 באוקטובר בקיבוץ בארי: "אין שעה ביום שבה איני זוכרת, משחזרת וחיה מחדש את השבעה באוקטובר. טקס הזיכרון הלאומי ב-7 באוקטובר הכרחי כדי שכל העולם יזכור מה קרה כאן בחג שמחת תורה, כדי שהכאב והאמת לא ייטשטשו עם חלוף הזמן. זו האחריות של כולנו".

שיראל חוגג, ממייסדי תנועת "קומו": "זיכרון השבעה באוקטובר הוא חובה לאומית כדי שהאמת לא תטושטש והעדויות לא יישכחו, שהגבורה תסופר במלואה וגם ההפקרה וחוסר האונים. משפחות ה-7 באוקטובר לקחו על עצמן דבר שמעולם לא ביקשו לשאת: אחריות על הזיכרון הלאומי של מדינת ישראל. זה הציווי ההיסטורי שלנו למען הנופלים ולמען הדורות הבאים".

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