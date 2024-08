ביונסה נגד טראמפ: אחרי הזמרות טיילור סוויפט וסלין דיון, כוכבת הענק ביונסה נואלס ומנהליה אסרו את השימוש של הקמפיין של המועמד הרפובליקני דונלד טראמפ בשיר Freedom ("חופש") - שהוא גם שיר הנושא של הקמפיין של סגנית הנשיא קמלה האריס - ושלחו מכתב לפני תביעה - כך דווח היום (חמישי) על ידי עיתון הרולינג סטונס.

הדובר של טראמפ פרסם סרטון של הנשיא לשעבר יורד ממטוס וברקע השיר, שהינו חלק מהאלבום "לימונדה" - ומיד חברת התקליטים שלה מיהרה לחסום אותו. הסרטון מאז נמחק מהרשתות. מקור המקורב לזמרת אומר למגזין רולינג סטון שהקמפיין של טראמפ לא קיבל אישור לשימוש בשיר.

ביונסה טרם הגיבה לפרסום. ישנן אינדיקציות שהיא תופיע ביום חמישי ב- DNC, הועידה הדמוקרטית הלאומית, אך הקמפיין של האריס טרם אישר זאת.

POOL / OLYMPIC BROADCASTING SERVICES / AFP

נזכיר, לאחר ששירה האייקוני "My heart will go on" נוגן בעצרת של טראמפ לפני כשבועיים - סלין דיון ומנהליה וחברת התקליטים בה היא חתומה, "סוני", יצאו בהצהרה משותפת נגד השימוש בשיר. "השימוש בשיר לא אושר בשום צורה וסלין דיון לא תומכת בזה", נכתב - כשהמוענים מציינים באירוניה: "ובאמת, את השיר הזה דווקא?"