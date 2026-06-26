השחקן מוריס כהן כבר למעלה מ-20 שנה מתרוצץ על הבמות ועל המסכים. הוא התפרסם בעיקר בסדרה "שנות ה-80"' שבה גילם את העבריין המאיים של השכונה. לפני עשור הוא זכה בפרס אופיר לשחקן הטוב ביותר בסרט "אבינו". לקראת צאת הסרט "מכולת" בכיכובו הוא מרים מסך על חייו ומדבר בגלוי על הכול - הילדות בבית ימני ליכודי, החזרה בתשובה, הקריירה בתעשייה שמאלנית והביקורת על הקולגות שיצאו נגד הלוחמים, שאותם כינה "ערב רב". וגם - איך פספס את תפקיד חייו בסדרת המופת של נטפליקס "משה רבנו".

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