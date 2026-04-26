נועה קירל קידמה שתי הופעות בעזרת הנשיא הרצוג - ונאלצה להסיר את הסרטון
הזמרת המפורסמת קידמה סרטון שפורסם ברשתות החברתיות אודות הופעותיה הקרובות - בשיתוף פעולה עם הרצוג ורעייתו • בעקבות הפרסום ב-i24NEWS, הסרטון הוסר כעבור שעה קלה
אבישי גרינצייגפרשן לענייני משפט
1 דקות קריאה
הזמרת נועה קירל פרסמה היום (ראשון) סרטון בו הכריזה על שתי הופעות חדשות - בעזרת נשיא המדינה יצחק (בוז'י) הרצוג ורעייתו מיכל, ונאלצה להסירו כעבור שעה קלה בעקבות הפרסום ב-i24NEWS.
ההופעות עליהן הודיעה הזמרת הן במקום מופע אחד שתכננה בפארק הירקון. ההופעה המקורית, שהייתה מתוכננת להכיל עד כ-30 אלף איש, הפכה לשני מופעים נפרדים שיתקיימו בתחילת חודש יוני.
