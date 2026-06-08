מהסופר לקולנוע: "קופה ראשית" מגיעה למסך הגדול

מעטות סדרות הטלוויזיה הישראליות שמצליחות להפוך לקאלט בעודן באוויר, כאלו שמייצרות משפטים שכל ישראלי מכיר, וחיקויים של דמויות שנכנסות לסלון של כולם פעם בשבוע. במשך כמעט עשור "קופה ראשית" הצליחה לעשות משהו נדיר - לקחת את הסופר הכי רגיל שיש, ולהפוך אותו למראה של החברה הישראלית.

עכשיו, אחרי שנים של הצלחה על המסך הקטן, כוכבה, ראמזי, שירה וכל החבורה עוזבים לרגע את סניף יבנה ועוברים לדבר הבא - סרט קולנוע ראשון שצפוי לעלות לאקרנים ב-17 ביוני.

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אבל הפעם, לא מדובר בעוד יום עבודה בסניף ביבנה. בסרט החדש, אירוע בלתי צפוי מטלטל את "שפע יששכר" ולוקח את החבורה הכי מפורסמת בעולם הקמעונאות הישראלי הרבה מעבר לקופות ולמדפים.

שנים של עבודה משותפת הפכו את הקאסט הזה לקצת יותר מקולגות. הם צמחו יחד, התבגרו יחד, והפכו ממשפחה טלוויזיונית למשפחה אמיתית. הדמויות שנולדו על דפי התסריט הפכו עם השנים לחלק בלתי נפרד מהזהות הציבורית של השחקנים.

ברחוב קוראים לאמיר - ראמזי, לקרן מצטטים משפטים של כוכבה מהקופה, ואפילו אחרי אין ספור תפקידים אחרים - נראה שהסניף של "שפע יששכר" חקוק אצל הצופים בזיכרון.

וכמו בכל שובר קופות שמכבד את עצמו, גם הפעם מגיעים אורחים חדשים לסניף. ליהוקים חדשים, ונבל חדש אחד שמאיים להפר את הסדר היחסי שגם כך מעולם לא באמת היה קיים בסופר.

המעבר למסך הגדול הוא לא עניין של מה בכך. מעט מאוד סדרות ישראליות מצליחות לעשות את הקפיצה הזו, ועוד יותר פחות מצליחות לעשות זאת כשהקהל כבר מרגיש שהדמויות הן חלק ממנו.

אז בעוד שבועות ספורים, עגלות הסופר יישארו בחניה, הפתיתים על המדפים, וסניף יבנה של שפע יששכר יציין יום חג. רק שהפעם, זה יקרה באולם הקולנוע. ואם לשפוט לפי המעריצים שמצפים בהתרגשות - נראה שבפעם הראשונה, עובדי הסופר דווקא ישמחו לראות עומס בקופות.

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