הזמר והשחקן קריס קריסטופרסון מת בגיל 88

הזמר והשחקן קריס קריסטופרסון, כוכב מוזיקת הקאנטרי ומי שכיכב בסרט 'כוכב נולד', הלך לעולמו בגיל 88. הוא "מת בשלווה בביתו במאווי, הוואי", אמר דובר המשפחה בהצהרה.

בהודעה מטעם המשפחה נמסר: "בלב כבד אנו מבשרים כי קריס קריסטופרסון, נפטר בשלווה בשבת, 28 בספטמבר בבית. כולנו מברכים על הזמן שלנו איתו, תודה על האהבה. כשאתם רואים קשת בענן, דעו שהוא מחייך לכולנו".

בשנת 1971 הוא זכה בפרס הגראמי הראשון שלו על כתיבת השיר "Help Me Make It Through the Night", בביצוע סמי סמית'. "From the Bottle to the Bottom" שכתב גם כן, וביצע עם ריטה קולידג', זכה בפרס הגראמי לקול הקאנטרי הטוב ביותר של צמד או להקה ב-1973, והם זכו בפרס שוב ב-1975 עם "Lover Please".

קריסטופרסון, זכה בפרס גלובוס הזהב על ההופעה הטובה ביותר של שחקן ב-1977 על הסרט "כוכב נולד", שבו גילם כוכב מוזיקה מזדקן.

הוא הרבה להביע את רעיונותיו במוזיקה שלו, ומזוהה עם המשפט: "היה יותר קל לשווק אותי בתור רדנק ימני, אבל נכנסתי להרגל של של לומר את האמת".