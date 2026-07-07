בזמן שמרבית הילדות מבלות את הקיץ בים, הדור החדש של הכוכבות, ילדות בגילאי יסודי, מתרוצצות בין אודישנים וחולמות על פרסום ובמות ענק. נוי בן ארצי עם תופעת הילדות תחת אור הזרקורים וההורים שמנסים לשמור על התמימות.

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הן משחקות, מצטלמות ומשתתפות בקמפיינים, מזהים אותן ברחוב - ויש להן עשרות אלפי עוקבים. אבל, מאחורי לו"ז מקצועי ועמוס יש גם בית ספר שיעורי בית ומבחנים – חיים רגילים שנמשכים.

לינדה גילברג, שחקנית ודוגמנית, סיפרה: "אם אני מקבלת קמפיין או סדרה או סרט או פרסומת אני לא ישר רצה ומספרת לחברות שלי, אני שומרת על צניעות ולא רוצה שיפתחו עליי עין ויקנאו בי או ינסו להוריד אותי בהצלחה הזאת".

שני רוקח מ"הפודקאסט של שני רוקח" הוסיפה כי "החלום הכי גדול שלי זה להמשיך עם הפודקאסט שלי, להיות זמרת ורקדנית ולהופיע בפסטיגל".

אלכס זלדנר סעדון, זמרת ושחקנית, סיפרה: "כשאני מתקבלת לסדרה זה הכי כיף בעולם".

מספר העוקבים ממשיך לעלות, החשיפה גדלה - והן לא מסתירות שהן נהנות מכל רגע של הצלחה. "זה נותן לי הרגשה נעימה שיש ילדים שרוצים להצטלם איתי ואוהבים אותי, זה כיף לי", סיפרה גילברג.

זלדנר סעדון הוסיפה: "זה כיף שיש לך קהל שמעריך את מה שאתה אוהב". רוקח הרחיבה - "זה הכי כיף בעולם שבאים אלייך בקניון ומבקשים תמונה".

למרות שהן חיות בעולם מקצועי של מבוגרים, קמפיינים ופודקאסטים, הן עדיין מנסות לשמור על הדבר הכי חשוב להן - הילדות. "אני לא רוצה להתבגר, יש כל מיני חששות לבת מצווה, כיף לי להישאר קטנה. אני רוצה להיות ילדה רגילה, פשוט רגילה, כולם חושבים שאני מפורסמת אבל בסך הכל אני רוצה להיות רגילה ושיהיו לי חברות", ציינה גילברג.

זלדנר סעדון סיפרה: "בתור ילדה אני אוהבת להיפגש עם חברות, להיות עם המשפחה, צילומים אפשר בכל גיל" ורוקח הוסיפה: "אני אוהבת להיות עם חברות והמשפחה. יום אחד אני יכולה להיות עם חברות בלונה פארק ויום אחר לעשות פודקאסט עם מבוגר, זה מה שאני אוהבת בילדות שלי שכל יום היא משתנה".

לצד כל הפרסום המטורף, בגיל כל כך צעיר עדיין צריך מישהו שיכוון וישמור, וכאן נכנסות לתנועה - האמהות שלהן.

יולי גילברג, אמה של לינדה, שיתפה: "אני מרגישה שאנחנו שומרות הסף, כולנו עם יד על הדופק מה עולה ומה לא עולה. אנחנו כל הזמן מלמדות אותן איך להתמודד עם הסיטואציות כי אנחנו לא תמיד נהיה שם באותן סיטואציות ואנחנו נותנות להן את הכלים איך להתמודד להבא ולהפעיל שיקול דעת עצמי".

חלי רוקח, אמה של שני, הוסיפה: "אנחנו רוב היום איתן, הן עדיין בנות 11 ואנחנו שם כדי לשמור. יש סכנות, אני חרדתית אובר ואני שם כדי לשמור עליה בכל מקום".

מילה זלדנר, אמה של אלכס, שיתפה: "אם יש משהו שלא מותאם לגיל שלה אז ברור שלא, אני קוראת כל דבר שהיא עושה , אין דבר שאני לא בשליטה עליו".

בזמן שרוב בני גילן עדיין מתלבטים לאיזה סרט ללכת בחופש הגדול - הן כבר יושבות מול מיקרופון ויוצרות תוכן משלהן. בסופו של דבר, מאחורי כל הצלחה גדולה של ילדה צעירה, יש בדרך כלל השקעה גדולה מאוד של ההורים. בסוף היום, הן עדיין חוזרות הביתה להיות ילדות בחופש הגדול - עם חלומות גדולים ומשפחות תומכות.