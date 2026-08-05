פגע בעצמו באופן גרפי בשידור חי: בלוגר הרכילות פרז הילטון אושפז

בלוגר הרכילות האמריקאי פרז הילטון (48) אושפז אמש (שלישי) בבית חולים במיאמי, לאחר שהעביר בשידור חי בפלטפורמת טיקטוק תיעוד של עצמו מבצע מעשי פגיעה עצמית.

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בעקבות דיווחים דחופים מצד צופים מודאגים שנתקלו בסרטון הנגרפי, הוזעקו כוחות חירום ומשטרה לביתו, וחשבונו ברשת החברתית הושעה דקות ספורות לאחר מכן.

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במקביל, מנהליו האישיים, דאנטה רוסצ'וללי ורבקה קוצ'אן, מסרו בהודעה משותפת לאתר TMZ: "אנו מודעים לתוכן המדאיג המסתובב ברשת בעניין הלקוח שלנו, פרז הילטון. במועד זה, לא הצלחנו ליצור עמו קשר ישיר, למרות מאמצינו המתמשכים להשיגו. הדאגה הראשונית שלנו היא בריאותו ורווחתו של פרז, כמו גם רווחת משפחתו".

משרד השריף של מחוז מיאמי-דייד אישר בהודעה לתקשורת אמש כי כוחותיו טיפלו באירוע בביתו של גבר ששידר מעשי פגיעה עצמית, בעודו שוהה לבדו בבית. בהודעת משרד השריף נמסר: "באירועים רבים המערבים אדם החווה משבר נפשי או פוגע בעצמו באופן פעיל, הסגנים מתעדפים דה-אסקלציה. אלא אם כן קיים איום מיידי על אחרים, שימוש בטכניקות התערבות במשבר יכול להפחית את הסבירות ל'התאבדות באמצעות שוטר' ולמזער את הסיכון לפציעה עבור האדם, הסגנים והציבור". בהמשך הלילה עודכן כי האדם פונה בבטחה לבית חולים מקומי לקבלת טיפול רפואי.

פרז הילטון, ששמו המקורי הוא מריו ארמנדו לבנדירה ג'וניור, פרץ לתודעה באמצע שנות ה-2000 בזכות בלוג הרכילות הנוקב והשנוי במחלוקת שהקים, אשר עסק בעולם הבידור והפך לתופעה רשתית נרחבת.

עם השנים, בעקבות ירידה בפופולריות של הבלוג, העביר הילטון את פעילותו לתחום תוכניות המציאות והפודקאסטים. הרקע לאירוע הקשה מגיע שבועות ספורים לאחר שבחודש יוני האחרון הודיע הילטון על מעברו עם שלושת ילדיו הצעירים מאירועי לאס וגאס לעיר מיאמי.