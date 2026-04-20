החלל שלי: הגיבורים מאחורי השירים של יום הזיכרון

הזהות הישראלית מתחברת היום (שני), ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, אל הפנים והשמות שמאחורי המנגינות המוכרות ביותר. מאחורי כל שיר שהפך לנכס צאן ברזל בתרבות המקומית ניצב סיפור אישי של אובדן, גבורה או געגוע, שהופך את המילים מהספד פרטי לביטוי קולקטיבי של כאב עבור עם שלם.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

אהובה עוזרי - "היכן החייל"

השיר שיצא לאור ב-1975 נכתב, הולחן ובוצע ע"י אהובה עוזרי. הוא גם היה לשיר הפריצה שלה. 40 שנה לאחר כתיבתו התברר שהשיר נכתב על סמל ראשון עדי שורק זביב, שהיה שכנה של עוזרי בשכונת כרם התימנים, ושנהרג במלחמת יום הכיפורים.

תחילה, שורק נחשב לנעדר. הוא נהג לשלוח למשפחתו מכתב מן החזית באופן קבוע, אך משזרם המכתבים מצידו פסק, הבינו בני משפחתו שהרע מכל קרה. "היכן החייל?" הפך לקינה של אם לבנה

אהוד מנור - "אחי הצעיר יהודה"

את השיר "אחי הצעיר יהודה", כתב אהוד מנור לזכר אחיו טוראי יהודה ויינר שנהרג במלחמת ההתשה בגיל 19. השיר הפך לאחד משירי ההספד המרכזיים בזמר העברי.

דרך דיאלוג בלתי אפשרי עם אחיו המת, מנור ביטא את הפער בין המשכיות החיים לכאב והאובדן שלא מרפים, כשדמותו של יהודה ממשיכה לחיות בזיכרון הקרובים אליו.

אף שמדובר בחוויה אישית מאוד, השיר נגע ברבים והפך לביטוי קולקטיבי של שכול, מה שהפך אותו לאחד השירים החשובים והמרגשים ביצירה הישראלית.

רחל שפירא - "מה אברך?"

רחל שפירא כתבה ויאיר רוזנבלום הלחין את השיר שהפך לאחד משירי הזיכרון הבולטים בתרבות הישראלית. “מה אברך?” נכתב לאחר מלחמת ששת הימים לזכר סמל אלדד (דדי) קרוק, בן קיבוץ שפיים, שנפל בקרב.

השיר מתאר צעיר מבורך בתכונות רבות - אך חסר את הברכה הבסיסית: חיים. השיר בוצע לראשונה על ידי להקת חיל הים עם רבקה זהר ב־1968.

אושיק לוי - "טוליק"

רמה סמסונוב כתבה את השיר על אירוע שחזתה בו מהצד כשביקרה בחוף הים של חדרה עם בנה הקטן. היא ראתה את רב סרן תובל גבירצמן, שאז היה תולי בן החמש, אוכל מאשכול ענבים. סמסונוב תיארה את ילד יפה תואר עם עיניים כחולות ענקיות ובהן עצבות.

לימים גבירצמן הפך לקצין בשריון והיה בטנק הראשון שנכנס ללבנון בגזרה המרכזית במלחמת לבנון הראשונה, כמפקד פלוגת טנקים בחטיבה 188. כשהגיעו לנמל התעופה של ביירות, בפאתי העיר, פגע פגז סורי בנגמ"ש של גולני, וגבירצמן רץ תוך כדי ההפגזה עם מטף כיבוי בידו כדי לחלץ חיילים מהנגמ"ש הבוער. פגז פגע בו בפגיעה ישירה, והוא נהרג במקום. לאחר מותו של גבירצמן הפך שיר הילדים התמים לשיר זיכרון.

דני רובס - "מחר הוא יחזור"

רובס כתב את "מחר הוא יחזור" ביום האחרון של השבעה על אחיו יואב, שנפטר לאחר התמודדות עם מחלת הסרטן כששירת במהלך מלחמת לבנון הראשונה.

השיר מספר על חייל ששוכב בשק השינה שלו ומדמיין לעצמו את הבוקר, שבו יצא לחופשה ויפגוש את האנשים שהוא אוהב ומכיר. רובס סיפר שההצלחה של השיר הציפה בו רגשות קשים, ולכן מסר אותו תחילה ללהקת פיקוד המרכז, שאיתה עבד באותה העת. לבסוף חזר לבצע אותו בעצמו.

יהודה פוליקר - "פרח"

"במלחמות על צדק גם ילדים מתים": 'פרח' הוא אולי אחד משירי הזיכרון הקשים ביותר שקיימים בשפה העברית, בגלל שהוא סופד לילדים. השיר נכתב בעקבות הפיגוע בראס בורקה בסיני שבו קבוצת מטיילים ישראלים שנפשה במקום נורתה על ידי חייל מצרי. השיר מזוהה במיוחד עם הילדה

צליל שלח, שהתפרסמה זמן קצר לפני כן בתוכנית הטלויזיה החינוכית "שיישאר בינינו", ונרצחה באותו פיגוע.

יהודה פוליקר - "יורם"

שיר זיכרון נוסף שהלחין וביצע יהודה פוליקר הוא "יורם", שכתב היוצר עלי מוהר על חברו לנשק טוראי יורם ביאלר לוחם הצנחנים, שביום הזיכרון לחללי צה"ל ב-1969 נפגע ביאלר במהלך היתקלות בחולייה מצרית בתעלת סואץ ונהרג. השיר נכתב כ-17 שנה לאחר מותו של ביאלר.

מוהר סיפר שהשיר לא נכתב כפנייה אל "יורם המת" אלא דווקא אל "יורם החי", ועל כן הדיבור הישיר שבשיר: "מה עושים עם מותך?". המילים נכתבו לאחר שמוהר שמע את הלחן של פוליקר. ביצוע נוסף ומוכר לשיר הוא זה של גידי גוב.

יוני רועה - "פרי גנך"

ב-1989 מפגש אקראי של יוני רועה עם חבר ילדות מנתניה גרם לו לחזור הביתה ולכתוב את המנון ההורים השכולים. החבר הסב את תשומת לבו של רועה לעליזה, אמו של סגן חן ברוד ז"ל, שעברה לידם. ברוד היה חבר של השניים מבית הספר היסודי, ונהרג בתאונה מבצעית על יד גדר המערכת בצפון.

"לא זיהיתי אותה בהתחלה. השיער שלה האפיר והמבט בעיניה שיקף את העצב הגדול שהיא חשה" סיפר רועה. הוא חזר הביתה, התיישב אל הפסנתר וכתב מילים שהוקדשו לאמא שכולה שלנצח תבקש את פרי גנה.

גלעד שגב - "עכשיו טוב"

ב-2004 הוציא גלעד שגב את הלהיט "עכשיו טוב". הרבה פרשנויות היו על הסיפור מאחוריו, חלק אפילו פירשו את הטקסט כשיר אהבה לבן זוג - אבל המילים נכתבו על אחיו הגדול, סרן שרון שגב ז"ל, שנהרג במהלך אימון בעת שירותי הצבאי.

“עכשיו טוב” מתאר יום ספציפי שזכר שגבר, בו אחיו הבכור הגיע לאסוף אותו מבית הספר והשניים פשוט בילו ביחד. האירוע הזה קרה שבועות ספורים לפני התאונה. את השיר כתב שגב מתוך השלמה עם הכאב והאפשרות להביט קדימה.

עמית פרקש - "מליון כוכבים"

את "מיליון כוכבים" כתב והלחין יפתח קרזנר ("יפתי") ללוויה של חברו, הטייס סרן תם פרקש ז"ל, שנהרג בהתרסקות מסוק במהלך מלחמת לבנון השנייה. את השיר שרה אחותו הצעירה של תם, עמית פרקש, שהייתה אז בת 17. מבלי שתכננה הפך השיר להמנון של מלחמת לבנון השנייה. מאז ועד היום "מיליון כוכבים" הוא אחד משירי הזיכרון המושמעים ביותר בכל תחנות הרדיו.