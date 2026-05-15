כ-36 שעות נותרו עד גמר האירוויזיון, ובמהלך הלילה (בין חמישי לשישי) פורסם שיבוץ המדינות המתמודדות בשלב זה של התחרות. את הערב יפתחו דנמרק וגרמניה - ואחריהן יעלה לבמה נציג ישראל - נועם בתן.

לא ברור האם הדבר צפוי להשפיע על התוצאה הסופית של הישראלים, או שמדובר בשיבוץ לא רע, שכן ההצבעה לגמר האירוויזיון נפתחת כבר בתחילת הערב.

בכל מקרה, ישראל הספיקה בינתיים לעלות למקום הרביעי בהימורים, זאת לאחר הביצוע המחשמל של בתן בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון.

זו אינה הפעם הראשונה בה ישראל משובצת להופיע בשלב מוקדם יחסית של התחרות, שכן יובל רפאל היתה השיר הרביעי - ועדן גולן היתה השיר השישי.

כזכור, מוקדם יותר השבוע הוא התראיין לשליחת i24NEWS בווינה וסיפר על תחושותיו. "זה מדהים ומרגש בטירוף אבל אני יורד מהבמה ולא מרגיש אופוריה. אני מרגיש הקלה שהייתה הופעה טובה, מקורקע, מרגיש טוב, אבל זה מרגש בלי ספק", שיתף בריאיון מיוחד.

על קריאות ה"בוז" שליוו את הביצועים שלו במהלך החזרות ובחצי הגמר אתמול, הוא מספר: "זה מוציא לרגעים מאיזון אבל תודה לאל אני מרגיש שיש לי את ה'סנטר' שלי על הבמה. ראיתי מלא דגלי ישראל ומלא אהבה וצריך להסתכל על חצי הכוס המלאה. אני רוצה להחזיר את האהבה".