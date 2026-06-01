הזמר יונתן רזאל מאושפז במצב קשה לאחר אירוע מוחי

הזמר יונתן רזאל עבר אירוע מוחי והוא מאושפז היום (שני) במצב קשה בבית החולים "שערי צדק" בירושלים. לפי הודעת בית החולים, הזמר בן ה-53 אושפז לפני מספר ימים בשל דימום מוחי. הוא בהכרה ומקבל טיפול רפואי מלא ומקיף. משפחתו של יונתן ביקשה למסור: "מצבו של יונתן יציב ואנו מודים על התפילות הרבות להחלמתו מבקשים להמשיך ולהתפלל לרפואתו. השם לתפילה יונתן עדי בן חיה רחל".

רזאל, נשוי ליעל, אב לשמונה ילדים ומתגורר ביישוב גבעת זאב. הוא נצר למשפחת רזאל המוזיקלית, אחיו של הזמר אהרן רזאל והמוזיקאית ריקה ון-לואן, ובן דודו של הכנר ניצן-חן רזאל.

פציעתה של בתו באורח קשה מפגיעת ראש בתאונה ביתית בשנת 2010, והחלמתה המלאה לאחר מכן, היוו את ההשראה לאחד משיריו הגדולים ביותר, "קטנתי", שנבחר לשיר השנה של אקו"ם בשנת 2013.

הוא נולד בניו יורק בשנת 1973, עלה לישראל בגיל שנתיים וגדל בשכונת נחלאות בירושלים, שם החלה משפחתו בתהליך חזרה בתשובה. בילדותו למד פסנתר אצל פנינה זלצמן, ניצוח אצל מנדי רודן והלחנה אצל אנדרה היידו, ושירת בצה"ל כמוזיקאי מצטיין כמעבד בלהקה צבאית. לאחר שחרורו עבד כמנצח בתזמורת הקאמרית הישראלית ובתזמורת סימפונט רעננה, לפני שלקח פסק זמן זמני מהתחום לטובת לימודי פסיכולוגיה, עבודה כרועה צאן ולימודים כאברך בישיבת הר המור.

אלבום הבכורה של רזאל, "סך הכל", יצא בשנת 2007 בהפקתו המוזיקלית של חברו הקרוב אביתר בנאי, וזכה להצלחה עצומה בזכות לחנים עדינים המשלבים השפעות של יוני רכטר וסטיבי וונדר. בשנת 2009 הלחין את השיר "והיא שעמדה" מתוך ההגדה של פסח, שבוצע כדואט עם הזמר החסידי יעקב שוואקי והפך ללהיט ענק שזכה בתואר "שיר העשור" של רדיו קול חי.

לאורך השנים המשיך להוציא יצירות מופת, שיתף פעולה עם זמר הרוק ברי סחרוף בשיר "זוהר הרקיע" ועם משה פרץ בסינגל "הללויה" ביוני 2024, ורק במרץ האחרון של שנת 2025 שחרר את הסינגל "תמים" שזכה לשבחים רבים.

רזאל חווה לאורך הקריירה גם סערות ציבוריות, דוגמת האירוע בשנת 2017 שבו הדביק סרט דביק שחור על עיניו כדי לא לצפות בנשים רוקדות בהופעתו, מעשה עליו התנצל בהמשך והסביר כי מטרתו הייתה לאפשר לנשים לרקוד בחופשיות ומבלי לחוש מבוכה.