ענק המוזיקה האמריקני קווינסי ג'ונס, שעבד עם זמרים רבים - מפרנק סינטרה ועד מייקל ג'קסון - הלך הלילה (בין ראשון לשני) לעולמו בגיל 91.

"הלילה, בלב מלא אך שבור, עלינו לחלוק את החדשות על מותו של אבינו ואחינו קווינסי ג'ונס", מסרה משפחתו בהצהרה. "ולמרות שזה אובדן מדהים למשפחה שלנו, אנחנו חוגגים את החיים הנהדרים שהוא חי ויודעים שלעולם לא יהיה עוד אחד כמוהו".

ג'ונס היה אחד מהדמויות הידועות בעולם בעולם הפופ של המאה ה-20. הוא הפיק את אלבומי המופת של מייקל ג'קסון, Off the Wall, Thriller ו-Bad for Michael Jackson בשנות ה-80. ג'ונס גם הפיק מוזיקה לסינטרה, אריתה פרנקלין, דונה סאמר ורבים אחרים.

כמו כן, ג'ונס הלחין עשרות פסקולים של סרטים מצליחים כגון "הג'וב האיטלקי" ו"הצבע ארגמן", והיו לו להיטים רבים במצעדים תחת שמו.

זאת ועוד - חברת הפקות הטלוויזיה והסרטים שלו, שנוסדה ב-1990, זכתה להצלחה גדולה עם הסיטקום "הנסיך המדליק מבל אייר" ותוכניות נוספות. ג'ונס הוא מקום שלישי בכמות המועמדויות לפרס הגראמי - שלישי רק רק לביונסה וג'יי זי.

AFP

ג'ונס נולד בשיקגו בשנת 1933. אביו הלבן למחצה נולד לבעל עבדים וולשי ולאחת השפחות שלו, בעוד שאמו הייתה גם היא צאצאית של בעלי עבדים. ההיכרות שלו עם המוזיקה הגיעה דרך קירות בית ילדותו - משמיעת ניגון הפסנתר של השכן שלו, וכן דרך שירת אמו.

את הקריירה שלו החל כנגן חצוצרה בלהקתו של אלביס פרסלי. הוא למד מוזיקה בפריז, שם התחבר לאייקונים פבלו פיקאסו, ג'יימס בולדווין וג'וזפין בייקר. לאחר מכן, הוא השיג עבודה בחברת התקליטים מרקורי ולאט לאט שילם את החוב עם הרבה עבודה כמפיק ומעבד עבור אמנים כמו אלה פיצג'רלד, דינה וושינגטון, פגי לי, שרה ווהן וסמי דייוויס ג'וניור.

הקריירה המפוארת של ג'ונס כמעט נקטעה פעמיים: הוא כמעט נרצח על ידי הכת של צ'ארלס מנסון ב-1969, לאחר שתכנן ללכת לביתה של השחקנית שרון טייט בלילה שבו נרצחה. כמו כן, בשנת 1974 הוא גם שרד מפרצת במוח שמנעה ממנו לנגן שוב בחצוצרה, משום שהמאמץ היה עלול לגרום לנזק נוסף.