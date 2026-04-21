נצרבו בתודעה - ונעלמו מהבמה: הישראלים שהוציאו רק להיט אחד

לקראת חגיגות יום העצמאות הקרובות, מתברר כי חלק ניכר מהזהות המוזיקלית הישראלית מבוסס דווקא על אמנים שהצליחו לנסוק פעם אחת בלבד. השירים הללו, המכונים "One Hit Wonders", מהווים ציוני דרך היסטוריים בתרבות המקומית, כאשר חלקם אף שינו את חוקי התחרות הבינלאומיים או הניחו את היסודות לתרבות הוויראלית בישראל היום.

פופלקס - איציק

היה אחד הלהיטים המזוהים של שנות ה-80', למרות שרבים בכלל חשבו שמדובר בשיר של להקת "משינה", בגלל הדמיון בקול של הסולן בני בלק לזה של יובל בנאי. "איציק" היה הסינגל הראשון והיחיד של הלהקה הצעירה, שלא הצליחה לשחזר את ההצלחה שלו. פרט טריוויה: רוב שירי האלבום נכתבו והולחנו על ידי חבר הלהקה אייל לינור, אחיה של עירית לינור.

שאול צירלין - סוכר

בשנת 1989 פרץ לחיי הישראלים השיר "סוכר" של שאול צירלין שרבים תיארו אותו כמערכון מולחן. השיר שלקח חמש שנים ליצור הפך להצלחה מסחררת, אבל התהילה חלפה די מהר.

בשנת 2011 קיבל השיר הכרה נוסטלגית, כשקטע מממנו הופיע בפרק החמישי של העונה השנייה של "עספור".

ורדינה כהן - נוסעת בעקבות האהבה

לא פשוט להיות זמרת של להיט אחד כשאת אחותו של האיש שהביא את הניצחון באירוויזיון ממש שנים ספורות לפני כן. ורדינה כהן, אחותו של יזהר, ניסתה, אבל "נוסעת בעקבות האהבה", היה לשיר היחיד שלה. עד היום "נוסעת בעקבות האהבה" נחשב לאחד משירי האהבה המוכרים בישראל - אבל לא רבים זוכרים מי באמת ביצעה אותו.

גילי וגלית - דרך המלך

בקדם אירוויזיון 1989 נבחרו גלית בורג והילד גילי נתנאל לייצג את ישראל בלוזאן. הצימוד של השניים היה נראה כמו שיחוק אמיתי. אף אחד לא יכול היה לתאר שהקול של גילי יתחלף בדיוק באמצע הביצוע של השיר בגמר.

כתוצאה מהפאדיחה החליט איגוד השידור האירופי לצמצם את התופעה של זמרים ילדים. הצמד התפרק, והילד גילי ברח כמה שיותר רחוק מעולם הבידור.

ירון חדד - זודיאק

לפני שהיה את "הכוכב הבא לאירוויזיון" ישראלים חיכו בקוצר רוח לקדם אירוויזיון, בגלל סיפורים כמו זה של ירון חדד - שיר שהגיע רק למקום התשיעי בקדם של 1992, אבל הפך לזכור כמעט כמו השירים שייצגו אותנו בתחרות. חדד לא הצליח לשחזר את ההצלחה, אבל היא ממילא הגיעה בהפתעה גמורה.

ללדין - יעקב

ההיסטוריה מוכיחה שישראל היא לא מקום שמתאים ללהקות בנות. ללדין היא ההוכחה הראשונה. ב-1994 לימור עזרא, לימור עופר ודינה אברג'יל (מכאן שם הלהקה), היו אמורות להיות בשורת הפופ של ישראל. אממה, לאחר הלהיט הזה חברת ההפקה לא הצליחה לשחזר את ההצלחה והשלישייה נאלצה להפרד. נ.ב: הקטע הזכור ביותר של שי אביבי שר בקליפ הוא בכלל מדובב.

היווניה - היווניה הגדולה שמחה

ב-1997 שיר אחד כבש מדינה שלמה. “היווניה הגדולה שמחה” הגיע למקום הראשון במצעד השירים העבריים למשך מספר שבועות ואף נכלל במקום ה-30 במצעד השנתי.

ערן פריאון הסולן ומי שהקים את הלהקה אומנם לא נשאר בתודעה, אבל יש לו חלק לא קטן בחייו של הצופה הישראלי כמי שהלחין את נעימת הנושא והפקת הפסקול המלא של האח הגדול.

נמרוד לב ואורלי פרל - זה כל הקסם

אם “וואן היט וונדר” היה מונח במילון - תחתיו היה כנראה מופיע השיר “זה כל הקסם”. השיר שיצא ב-1998 זכה להצלחה חסרת תקדים: שיר השנה בשתי תחנות רדיו מקבילות, קטף את פרסי שיר השנה, קליפ השנה, דואט השנה והביצוע הקולי של השנה של אקו"ם - ולמרות ההצלחה המטאורית שלא חלפה עד עצם היום הזה, נותרו נמרוד לב ואורלי פרל אומנים של להיט אחד.

שי עמר - באושר ובעוני

שי עמר אמור היה להיות סיפור סינדרלה. המפיק המוזיקלי שמוליק נויפלד גילה אותו כשהיה בן 15 וניגן במתנ"ס. הוא הקליט לו אלבום בכורה עם מיטב הנגנים ומאיר גולדברג כשותף לכתיבת השירים. האלבום יצא ב־2001, והסינגל "באושר ובעוני" הפך ללהיט ענק. יוסי בניון אפילו נכנס לחופה לצליליו. ההצלחה הייתה מטאורית עד כדי כך שקשה היה לתאר כמה מהר היא תדעך ואיך עמר יחזור לתהומות השיכחה וישקע באלמוניות.

חמסה - אתה חייב למות עלי

זוכרים מה אמרנו על להקות בנות? אז להקת "חמסה". הלהקה שנוצרה עבור הקדם אירוויזיון של 2001, עשתה את הפריצה הגדולה בזכות הלהיט שיצא בשנת 2003. לעומת "ללדין" - "חמסה" הייתה אמורה להיות להקת בנות מזרחית, אבל גם השטאנץ הזה לא עבד, ואחרי הלהיט הבנות נעלמו. בשנים האחרונות היה ניסיון נוסף להחיות את הפרויקט - כאמור ללא הצלחה.

חיילי הנקמה ורינת בר - אחת מאלף

לפני שתקפצו ותגידו "אבל רינת בר", בואו נדבר על הצימוד הזה שיצר להיט אחד שאחריו שלושתם נעלמו, עד לעדנה שחווה בימים אלה בר. חיילי הנקמה היו הרכב היפהופ מחולון שבשנת 2004 התחבר לזאב נחמה, שכבר היה חתום על ההצלחה של אייל גולן וזהבה בן. מהצימוד הזה נוצר להיט ההיפהופ/מזרחי שחרך את המצעדים באותה השנה ולאחריו נשכח.

אורטל אופק - בשדות של המושב

בשנת 2007 הוציאה אורטל אופק סינגל ראשון (ואחרון), שכתבה, הלחינה והפיקה. השיר זכה להשמעות רבות, אבל לאחר מכן נעלם יחד עם אופק. עד היום, למי שהתבגר בעשור הראשון של שנות ה-2000, המנגינה של השיר הזה גורמת לשיר בלי מעצורים - תבדקו אותנו.

חובבי ציון - רוצה בנות

בקיץ של אותה שנה הגיע הלהיט התמוה "רוצה בנות" – שנוצר ע"י הרכב שחבריו היו דור דקל ונוי אלוש. הפרט המעניין הוא שזה היה הלהיט הראשון שהצליח דרך האינטרנט, ועל כן זכה לאינספור פארודיות באותה הפלטפורמה. "חובבי ציון" ניסו לייצר להיטים נוספים, אבל ללא הצלחה.

מנור שבת - כשאתה

תופעת ה"נפו בייבי" נתפסת הרבה פעמים כקיצור דרך - אבל לפעמים היא דווקא מלכודת. זה מה שקרה למנור שבת. עם "כשאתה" (שיצא ב-2012 ואותו כתבה יחד עם אבא שלומי) נדמה היה שהיא שוברת את התיוג של “הבת של” ומבססת לעצמה מקום משלה - שיר שהצליח, נוגן בלי הפסקה והרגיש כמו התחלה של קריירה. אבל אחריו היא נעלמה.

דניאל - רק שלי

דניאל בלייברג הייתה אמורה להיות נועה קירל של 2007. היא סומנה כדבר הבא והקליפ לסינגל “רק שלי”אומנם נכנס למקום הרביעי במצעד הבינלאומי של MTVׂ, אבל דניאל שניחנה בכל הפרמטרים כדי להפוך לכוכבת פופ - נעלמה מהר מאוד אחרי שהשיר חרך את ערוצי המוזיקה. מי שכן נשאר בתודעה הוא הבחור הצעיר והחתיך שהופיע באותו הקליפ - מייקל לואיס שמו.