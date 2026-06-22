מאות שקלים יותר בשנה בתלוש: נחתם הסכם להעלאת דמי ההבראה במגזר הפרטי | הפרטים המלאים

מאות שקלים יותר בשנה בתלוש השכר: יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ויו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי חתמו היום (שני) על הסכם, שיכול להגיע למאות שקלים לעובד בחישוב שנתי.

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במגזר הפרטי, התעריף יעודכן מ-418 שקל ליום ל-451.5 שקל ליום, בכפוף לחתימת צו הרחבה על ידי משרד העבודה, שיחיל את ההסכם על כלל העובדים והמעסיקים במשק. במקביל, בהתאם לעדכון מדד המחירים לצרכן, עודכנה קצובת דמי ההבראה לעובדים במגזר הציבורי ל-511.6 שקל ליום, לעומת 471.4 שקל בשלוש השנים האחרונות.

כאמור, מדובר בתוספת של מאות שקלים בשנה. על פי ההערכות, בין שניים לשלושה מיליון עובדים במשק עשויים ליהנות מההעלאה. העדכון בא לאחר שנתיים של הקפאת התעריפים והפחתת יום הבראה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".

הארגונים ציינו, כי ההסכם הועבר למשרד העבודה, והוא דורש חתימתו של השר יריב לוין לצו הרחבה כך שיחול על כלל העובדים והמעסיקים במשק, וזאת בין היתר לאור העלייה במדד ויוקר המחיה.

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ציין כי "לאחר שנתיים שבהן העובדות והעובדים בישראל נשאו בנטל ולקחו חלק במאמץ הלאומי בתקופת המלחמה, הגיעה העת להשיב להם. ההסכם שחתמנו עם נשיאות המגזר העסקי יאפשר לעובדים ליהנות מעדכון תעריף דמי ההבראה בהתאם לעליית המדד וליוקר המחיה".

"מדובר בבשורה משמעותית למיליוני עובדים במשק, שתסייע להקל ולו במעט על ההוצאות של משקי הבית. אני מודה לחברי, דובי אמיתי, יו"ר נשיאות המגזר העסקי על שיתוף הפעולה וקורא למשרד העבודה להשלים בהקדם את הרחבת ההסכם בצו, כך שהתוספת תחול על כלל העובדים במשק", הסביר.

יו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי הוסיף: "ההסכם שנחתם היום מתקן עוול שנוצר כלפי עובדי המגזר הפרטי, אשר היו תחת האלונקה לאורך כל תקופת המלחמה והמשיכו לקיים את הפעילות הכלכלית של המשק גם בימים המורכבים ביותר. עדכון דמי ההבראה משקף הכרה בתרומתם. אני שמח שהצלחנו להגיע להסכמות בעת הזו ומודה לחברי, ארנון בר-דוד, יו"ר ההסתדרות, על השותפות והעבודה המשותפת לטובת המעסיקים, העובדים והמשק הישראלי כולו".