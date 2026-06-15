עוד הורדת ריבית בדרך? מדד המחירים ירד ב-0.3% - מחירי הקרקעות והדירות בצניחה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) את מדדי המחירים לחודש מאי 2026, המציגים תמונת מצב מעורבת במשק: ירידה קלה באינפלציה החודשית לצד עליות מתמשכות בעלויות הבנייה ובחוזים חדשים בשוק השכירות.

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מדד המחירים לצרכן ירד בחודש מאי 2026 ב-0.3% בהשוואה לחודש אפריל 2026. במבט שנתי (מאי 2026 לעומת מאי 2025) - מדד המחירים לצרכן עלה ב-1.9%.

שינויים בולטים בסעיפי המדד:

ירידות מחירים: ירקות טריים (4.9%-), תחבורה (2.7%-), וריהוט וציוד לבית (0.1%-).

עליות מחירים: פירות טריים (6.7%+), הלבשה (1.9%+), תרבות ובידור (1.1%+) ודיור (0.6%+).

שוק השכירות: זינוק לשוכרים החדשים

למרות ששכר הדירה נותר ללא שינוי עבור מרבית השוכרים הנמצאים תחת חוזה קיים ללא מנגנוני הצמדה, הנתונים מראים עלייה משמעותית בעת חתימת חוזים:

עבור שוכרים אשר חידשו חוזה נרשמה עלייה של 2.5%; עבור שוכרים חדשים (בדירות במדגם בהן התחלף שוכר) נרשם זינוק של 6.8%. שיעורים אלו משקפים קירוב לשיעור השינוי השנתי בקבוצות אלה.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

המדד עלה בחודש מאי ב-0.6% והגיע ל-103.4 נקודות (על בסיס יולי 2025 = 100.0). מתחילת השנה רשם המדד עלייה של 2.2%. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-3.5%, בעיקר בשל עלייה של 5.3% במחירי שכר העבודה בענף.

מדד תשומה בבנייה ללא צמודי קרקע עלה ב-0.6%; מדד תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה עלה ב-0.2%; מדד מחירי שכר העבודה המשולם למועסקים בענף עלה חודשית ב-1.1%.

חומרים ומוצרים שעלו: בטון מובא (1.3%+), מערכת ביוב וניקוז (1.1%+), חומרים ומוצרים שונים (1.1%+) ומוצרים למרחב מוגן (1.0%+).

חומרים ומוצרים שירדו: מוצרים אחרים מבטון (2.2%-), ברזל לבנייה (1.2%-) ורשתות וכלובים (1.0%-).

שוק הדירות: ירידה חודשית ושנתית

מדד מחירי הדירות (שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן) ירד ב-0.3% בהשוואה שבין העסקאות שבוצעו במרץ–אפריל 2026 לעומת פברואר–מרץ 2026. מדד מחירי הדירות החדשות החודשי ירד ב-0.1%.

פילוח שינויים חודשיים לפי מחוזות:

ירושלים: 2.0%-

חיפה: 1.9%-

דרום: 0.9%-

צפון: 0.2%-

מרכז: 0.2%+

תל אביב: 0.7%+

בהשוואה שנתית (מרץ-אפריל 2026 לעומת מרץ-אפריל 2025), מדד מחירי הדירות הכללי ירד ב-1.3%. מדד מחירי הדירות החדשות השנתי רשם ירידה חדה יותר של 3.9%. בנוסף, בשנת 2025 ירד מדד מחירי הקרקעות הכללי ב-4.9% לעומת שנת 2024.

פילוח השינויים השנתיים לפי מחוזות:

ירידות נרשמו במחוזות: מרכז (3.1%-), תל-אביב (1.9%-), חיפה (1.1%-) ודרום (1.1%-).

עליות נרשמו במחוזות: צפון (2.5%+) וירושלים (1.7%+).

מדדי מחירי יצרן (תעשייה ושירותים)

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-1.5% במאי 2026 והגיע לרמה של 122.7 נקודות (על בסיס ממוצע 2020=100.0). ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד זה ב-1.2%, בעוד המדד ללא דלקים ירד ב-1.2%.

ירידות בולטות בתעשייה החודש: מוצרי נפט מזוקק (7.9%-), טקסטיל (2.3%-), מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (1.9%-), מוצרי מזון (1.3%-) ומתכות בסיסיות (1.2%-).

עליות בולטות בתעשייה החודש: מוצרי גומי ופלסטיק (4.0%+) ומוצרי עץ (1.0%+).

מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד ב-2.4% החודש, ובמבט שנתי רשם ירידה של 8.8%.

ענפי השירותים (נתוני רבעון ראשון של 2026): ברבעון הראשון של השנה נרשמו עליות מחירים בשירותי ניקיון (6.1%+), שירותי פרסום (4.9%+), שירותי תעסוקה (2.2%+), שירותי חשבונאות (1.6%+) ושירותים משפטיים (1.0%+). לעומת זאת, ירידות נרשמו בשירותי תכנות מחשבים וייעוץ מחשבים (1.2%-) ובשירותי ייעוץ ניהולי (0.3%-).