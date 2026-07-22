קיצוצי ענק בחברת התוכנה הישראלית "מאנדיי": מעל 600 עובדים יפוטרו

הלם בתעשיית ההייטק: ענקית התוכנה הישראלית "מאנדיי" הודיעה היום (רביעי) על שינוי במבנה הארגוני שלה, הכולל הפחתה של כ-20% מכוח האדם הגלובלי, ובסך הכל פרידה מכ-620 עובדים בארץ ובעולם. המהלך מגיע ברקע צניחה של 50% במניה שלה מתחילת השנה והשלכות הבינה המלאכותית על פעילותה ועל השוק.

בחברה הישראלית נימקו את המהלך כ"שינוי המוצרי הגדול ביותר בתולדות החברה, עיצוב הפלטפורמה מחדש סביב חזון של פלטפורמת עבודה מבוססת AI". עוד ציינו ב"מאנדיי" כי "כניסת ה-AI משנה מן היסוד את ציפיות הלקוחות מתוכנה, ופותחת שוק חדש שמייצר הזדמנות משמעותית להמשך צמיחה וגדילה".

למעשה, בחברה הסבירו כי נאלצו לבצע שיטוח של המבנה הארגוני, כאשר המהלך כולל הפחתה של שכבות ניהול, במטרה ליצור צוותים קטנים ואוטונומיים יותר. בנוסף, החברה מאמצת מודל Go-To-Market חדש, אשר הותאם כדי ללוות לקוחות קיימים אל תוך עידן ה-AI בקצב הנכון עבורם, ובמקביל לתת מענה לביקוש הגובר מצד לקוחות חדשים הצורכים מוצרי AI מיומם הראשון.

עם זאת, בחברה הבהירו כי שינוי זה אינו מהלך קצר טווח לקיצוץ עלויות או תוצר של התייעלות מבוססת AI. המטרה היא לרכז את המשאבים מחדש בתוך החברה ולהשקיע אותם באנשי החברה, בפיתוח מוצרים, במנועי ה-AI ובצמיחה העתידית של החברה.

מנכ"לי החברה המשותפים, רועי מן וערן זינמן, פנו היום במכתב לעובדים המסביר את השיקולים העומדים מאחורי המהלך. במכתב, הביעו השניים את הערכתם העמוקה למקצועיות ולתרומה של העובדים המסיימים את תפקידם. החברה מחויבת ללוות אותם בתהליך המעבר, תתן מענה לצרכיהם ותספק להם חבילת תמיכה מקיפה הכוללת סיוע פיננסי, האצת הבשלת מניות, המשך כיסוי רפואי ותמיכה רגשית.

בנוסף, מנכ"לי החברה הדגישו במכתבם כי הם פונים באופן ישיר לחברות טכנולוגיה אחרות בתעשייה המגייסות כיום עובדים וכי העובדים העוזבים הם אנשי מקצוע יוצאי דופן מהמוכשרים בתעשייה, הם ממליצים עליהם בלב שלם, ומבטיחים כי מאנדיי תסייע לחבר בינם לבין ארגונים המחפשים טאלנטים מצטיינים.