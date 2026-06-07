על רקע צניחת המטבע: בנק ישראל רכש כ-801 מיליון דולרים בחודש שעבר

בנק ישראל הודיע היום (ראשון) כי רכש במהלך חודש מאי האחרון סכום של כ-801 מיליוני דולרים, זאת באופן נקודתי ולצורך שמירה על המשך הפעילות הסדירה של השווקים הפיננסיים.

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המהלך הדרמטי של הבנק מגיע על רקע מגמת צניחה בשער הדולר, ומטרתו לבלום תנודות חדות בשער החליפין של המטבע האמריקני מול השקל, מהלך המשפיע ישירות על כוח הקנייה של הציבור, עלויות הייבוא והרווחיות של היצואנים הישראלים.

בעקבות הרכישות הללו, לצד השפעות שוק נוספות, זינקו יתרות מטבע החוץ של מדינת ישראל בסוף חודש מאי 2026 והסתכמו בסך של 238,681 מיליוני דולרים. מדובר בגידול משמעותי של 2,953 מיליוני דולרים לעומת נתוני סוף החודש הקודם. נכון לעכשיו, רמת היתרות של ישראל ביחס לתוצר המקומי הגולמי מציגה יציבות ועומדת על 37.2 אחוזים.

הודעת בנק ישראל צובעת בשעות אלו את הבורסה לניירות ערך בתל אביב בירוק ומביאה לעליות שערים במדדים המובילים. למרות האופטימיות בשוק המניות, במסחר במטבע חוץ הדולר נשאר בשלב זה על רמה דומה ללא תנודות חדות, ונסחר סביב 2.93 שקלים.

בנק ישראל הבהיר כי הגידול החד ביתרות המטבע בחודש החולף מוסבר בעיקר על ידי שני גורמים מרכזיים שהם שערוך מטבע החוץ, שכן נרשמה עלייה בשווי הנכסים הקיימים בסך של כ-2,685 מיליוני דולרים. ורכישות מט"ח יזומות, אותה התערבות מדוברת של בנק ישראל בשווקים. מנגד, העלייה החדה ביתרות קוזזה באופן חלקי על ידי פעולות שנקטה הממשלה במטבע חוץ, אשר גרעו מהקופה סכום של כ-721 מיליוני דולרים במהלך החודש.