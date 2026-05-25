הקיץ כבר כאן, אך נראה שהגלידה בישראל הופכת אט-אט למותרות. רשתות הגלידה הגדולות משתלטות על השוק, הגלידריות המשפחתיות הולכות ונעלמות מהנוף, והמחירים לקראת העונה החמה רק עולים ומזנקים באחוזים חדים. כיום, מחיר של כדור גלידה ממוצע לחלוטין כבר חוצה את רף ה-20 שקלים, בעוד שרכישת קילו גלידה תאלץ את הצרכנים להיפרד מסכום של בין 114 ל-129 שקלים. התייקרות זו מגיעה בין היתר לאחר שמחיר החלב המפוקח עלה, והמחלבות הגדולות גלגלו את העלויות לשאר מוצרי הצריכה.

בדיקה מיוחדת של דנה ירקצי חושפת את מצעד עליות המחירים המלא של הרשתות המובילות בישראל, בהן "גולדה", "אניטה", "וניליה" ו"לג'נדה" - אשר הקפיצו את תעריפיהן בשיעורים של עד 8% לקראת הקיץ. עם זאת, מסתבר שלא כולם בחרו להשתתף בחגיגת ההתייקרויות, ויש מי שבוחר לשמור על מחיר שפוי ורווח נמוך, כמו רשת "קצפת" המפעילה מעל 30 סניפים. אז אילו רשתות העלו הכי הרבה, איך רשתות מסוימות מצליחות לשמור על מחיר קבוע, ומה העלתה הבדיקה המקבילה שערכנו באמסטרדם ובניו יורק? הנתונים המלאים בכתבה.