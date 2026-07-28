סיכון לשריפה והתחשמלות: אזהרה חריגה משימוש בדגם של תאורת חירום

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה הזהיר היום (שלישי) מפני שימוש בתאורת חירום המסומנת בשם "תאורת חירום ניידת 60 לד MULTILED", דגם: AL- 3600, ברקוד: 7296168206238, יצרן: אקו, ארץ ייצור: סין. הסיבה לאזהרה - סיכון להתחשמלות, התחממות יתר ושריפה.

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במשרד הכלכלה והתעשייה ציינו כי בבדיקה שנערכה מטעם הממונה על התקינה באמצעות חרמון מעבדות בע"מ, נמצא כי המוצר אינו עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליו: ת"י 20 חלק 2.4 - מנורות מיטלטלות למטרות כלליות, ספטמבר 2021.

מהבדיקה עלה, כי מידות תקע החשמל של המוצר קטנות מהנדרש, דבר העלול לגרום לחיבור לא יציב בשקע החשמל ולמגע רופף וכתוצאה מכך להתחשמלות, התחממות ואף לשריפה.

עוד נמסר כי המחזיק במוצר שבתמונות מתבקש להפסיק את השימוש בו והמכירה בחנויות אסורה בהחלט. הממונה על תקינה מדגיש כי אין לייצר, למכור ולייבא מוצר שאינו עומד בדרישות התקינה בהתאם לסעיף 9(א)(1) לחוק התקנים תשי"ג - 1953.

לבירורים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל :tkina@economy.gov.il או בטלפון : 074-7502300