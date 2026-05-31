לא רק מזגן: מכשירי החשמל שמנפחים את החשבון שלכם בקיץ

ההוצאות השוטפות של משקי הבית בישראל על אנרגיה צפויות לזנק ב-38 אחוזים בממוצע במהלך חודשי הקיץ הנוכחיים של שנת 2026, כאשר הנתונים הרשמיים חושפים כי עיקר הדיון הציבורי מתמקד באופן שגוי אך ורק במזגנים, תוך התעלמות מוחלטת מ"גנבי אנרגיה שקטים" הפועלים במטבח הביתי.

על פי נתוני חברת נגה, מנהלת מערכת החשמל, ב-13 באוגוסט 2025 נשבר שיא צריכת החשמל ההיסטורי של מדינת ישראל והגיע ל-17,265 מגה-ואט. הזינוק הקיצי בצריכה מייצר פער של כמעט 91 אחוזים בגובה התשלום בין חודשי הקיץ לבין עונות המעבר, אך ניתוח הרגלי הצריכה שנערך על ידי חברת פרטנר אנרג'י מראה כי בזמן שהצרכן הישראלי הממוצע משקיע שעות רבות בחיפוש אחר ספק חשמל זול, הוא משאיר לפעול מכשירים ישנים ולא יעילים שגוזלים ממנו מאות שקלים בשנה.

המקרר הביתי הוא המכשיר המרכזי שפועל ברציפות מוחלטת לאורך כל השנה, אך יעילותו נפגעת בצורה דרמטית כאשר הטמפרטורה החיצונית מגיעה לטווח של 35 עד 38 מעלות. במצב זה, מקררים ישנים או כאלה בעלי דירוג אנרגטי נמוך נדרשים להשקיע אנרגיה רבה פי כמה כדי לשמור על טמפרטורת קירור תקינה, מה שמקפיץ את תעריף ההפעלה שלהם.

"הצרכן הישראלי חכם מאוד כשהוא קונה מוצר. הוא משווה מחירים, מחפש מבצעים, עובר בין חנויות", מסביר אסי ארביב, מבעלי קבוצת קלינטון סחר, יבואנית מותגי החשמל. "אבל הוא לא עושה את החשבון של עלות ההפעלה לאורך שנים. מקרר ישן בעל צריכת אנרגיה גבוהה עשוי לגזול מאות שקלים בשנה יותר ממה שמקרר חדש יגזול, ואף אחד לא מחשב את זה".

לצד המקרר, גם תנור האפייה החשמלי מהווה מוקד לבזבוז כספי משמעותי בשל צריכה של 2,700 עד 3,000 ואט לשעה. על פי תעריף החשמל הביתי האחיד, שעומד על 64.32 אגורות לקוט"ש כולל מס ערך מוסף, שעת אפייה בודדת עולה לצרכן בין 1.74 ל-1.93 שקלים, כך שמשפחה שאופה שלוש פעמים בשבוע משלמת כ-300 שקלים בשנה על הפעלת התנור בלבד.

מעבר לעלות הישירה, תנורים ישנים שרמת האיטום שלהם נפגעה פולטים חום רב לחלל המטבח ומאלצים את המזגן הביתי לעבוד קשה יותר כדי לקרר את הבית, דבר המייצר חיוב כפול בחשבון החשמל. החשוד המוכר והמדובר ביותר הוא הדוד החשמלי, אשר צורך כ-2,500 ואט לשעה ומגיע לעלות חודשית של 145 עד 193 שקלים במידה והוא מופעל שלוש עד ארבע שעות ביום, אולם לגביו קיימת מודעות ציבורית גבוהה יותר ושימוש נרחב בקוצבי זמן (טיימרים).

מנגד, המכשיר שזוכה באופן מסורתי למוניטין השלילי ביותר בקרב הצרכנים מתברר דווקא כאמצעי חיסכון יעיל. נתונים רשמיים של חברת בוש (Bosch) מוכיחים כי מדיח כלים מודרני המופעל בתוכנית חסכונית צורך רק כשלש מהחשמל הנדרש לצורך חימום מים עבור שטיפה ידנית של אותה כמות כלים תחת ברז פתוח.

"המדיח הוא אחד המכשירים היעילים ביותר שיש, ודווקא הוא מקבל את המוניטין הגרוע ביותר", אומר ארביב. "הצרכן הישראלי עדיין מאמין שמדיח 'בזבזן', אבל זה הפוך מהמציאות. מדיח מודרני בתוכנית חיסכון צורך פחות מים ופחות חשמל משטיפה ידנית תחת ברז פתוח".

לפי נתוני פרטנר פאוור, 71% מלקוחות החברה כבר משתמשים במונה חכם. במקביל, רשות החשמל מקדמת פריסה רחבה של מונים חכמים בישראל עד 2028. ישראלים רבים עוברים לספקי חשמל תחרותיים, משווים תעריפים, מחפשים את האגורות הנחסכות. אבל מעטים עוצרים ושואלים: כמה המקרר הישן עולה לי?

"השוק השתנה", אומר ארביב. "לפני שנים, הפרש הדירוג האנרגטי היה נחמד-לדעת. היום, עם תעריפי חשמל שמתייקרים ועם קיץ שנשבר בו שיא אחרי שיא, זה כסף אמיתי שמונח על השולחן".

בשעות השיא של הקיץ, בין 17:00 ל-23:00 בימי חול, תעריף עומס וזמן במתח נמוך עומד על כ-172.24 אגורות לקוט"ש כולל מע"מ, לפי סקירות תעריפים עדכניות לינואר 2026. זה הרגע שבו כל מכשיר שעובד בחוסר יעילות עולה הרבה יותר.